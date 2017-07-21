Şeftali bahçesinde, ÖSYS tercihi desteği

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren TEOG ve ÖSYS tercihleri ile ilgili farklı bir çalışmaya daha imza attı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonlar, AVM'lerde alışveriş yapan öğrencilerden yaz tatilini çalışarak geçiren öğrencilere kadar hepsine ulaşmayı hedefledi. Şeftali bahçesine bile giren komisyon üyeleri, burada şeftali toplayan öğrencilere ulaşarak onların eğitim hayatlarıyla ilgili rehberlik yaptı

Uzman rehber öğretmenler tarafından oluşturulan tercih masaları ve mobil tercih komisyonlarında İzmir'de görev yapan bin 822 rehber öğretmen görev aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tercih masalarını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yahşi, farklı kentlerden İzmir'e gelen öğrencilerin tercih için memleketlerine dönmelerine gerek kalmadığını belirterek, şöyle dedi:



"Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilere ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik yapılması ve bu süreçte verilecek tercih danışmanlığı hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda yürütülmesini hedefledik. İstedik ki öğrencilerimiz bu zorlu süreçte uzman öğretmenlerden yardım alsınlar. 'Şimdi ne yapacağız' endişesi yaşayan velilerimiz ve öğrencilerimize rehber öğretmenlerimiz yardımda bulunsun. Mardin'den Zonguldak'a kadar uzandık. İlimiz genelinde okullarımızda, AVM'lerde ve mobil olarak üç farklı şekilde, ortak sınavlar için 313 (TEOG), ÖSYS için 221 toplamda 534 komisyon oluşturuldu. Bu komisyonların 8'i İzmir'in en çok ziyaret edilen ve tanınan 4 AVM' sinde bu kurumların izni alınarak masa kurdu. Amacımız tatilini geçiren öğrenci ve velilerimize daha hızlı ulaşabilmek, farkındalığı artırmak ve fazladan bir vakit ayırmadan bu hizmeti almalarını sağlamak. Kurmuş olduğumuz komisyonlarda çok farklı illerden öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Öğrencimizin tekrar okuduğu yere dönmesine gerek yok. TC Kimlik Numarası ile komisyonlara başvuran öğrenciler tercihlerini en doğru şekilde yapabilir. Şu ana kadar birçok farklı ilden öğrencimizin tercihleri kurulan komisyonlar aracılığı ile gerçekleştirildi. Bu öğrencilerimiz arasında Mardin'de okuyan da var Zonguldak okuyan da."



Mobil ekip ise Bornova, Bergama ve Kemalpaşa gibi ilçelerde kırsal kesimde bulunan öğrencileri hedefladi. Öğrencileri çalıştıkları tarla ya da bahçede ziyaret eden komisyon üyeleri yerinde danışmanlık hizmeti verdi. Kemalpaşa ilçesinin Yiğitler Köyü Bağyurdu mahallesinde şeftali bahçesinde çalışan öğrencilerin tercihlerini yapan komisyonda görev alan öğretmenler, her öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirirken öğrenci velileri ise tercih yapmak için tarlaya kadar gelen öğretmenleri görünce şaşırdı.



TEOG tercih süresi 14-26 Temmuz, ÖSYS tercih süreci ise 18- 28 Temmuz olarak belirlendi. Komisyonların tarlalardan AVM'lere kadar birçok yerde ve okullarda tercih süreci yaşayan öğrencilere destek olacakları bildirildi.



