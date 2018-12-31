Seher Öğretmen'den Bornova Belediyesi'ne teşekkür

Bornova Belediyesi Popüler Bilim Kulübü 2018-2019 Güz Dönemi çalışmalarına katılan öğrenciler, katılım belgelerini düzenlenen törenle aldı. 50 öğrencisini Konak'tan eğitimlere getiren Güzelyalı Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Seher Küçükpolat, Bornova Belediyesi'ne hayata geçirdiği eğitime yönelik projeleri için teşekkür etti.

Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde, 27 Ekim 2018 - 22 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Popüler Bilim Kulübü çalışmalarına katılan öğrenciler, katılım belgelerini törenle aldı. 198 öğrenci ile birlikte etkinliklere çeşitli kentlerdeki üniversitelerden gelerek gönüllü olarak destek veren 25 üniversiteli gencin katılım belgelerini, Bornova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Akkaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gülçin Gönençer ve Güzelyalı Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Seher Küçükpolat verdi.

50 öğrencisinin Popüler Bilim Kulübü çalışmalarına katılmasını sağlayan Küçükpolat, Bornova Belediyesi'ne hayata geçirdiği eğitime yönelik projeleri için teşekkür etti.

Alanında uzman öğretmenler

6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilere, yaklaşık iki ay süren bilim kulüplerinde atölye çalışmaları, deneyler, sunumlar, belgesel gösterimleri ve modellemeleri içeren alternatif bir bilim eğitimi verildi. Sekiz hafta boyunca, öğrenciler tercihleri doğrultusunda yerleştirdikleri bilim kulüplerinde, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, ikişer saat olacak şekilde etkinliklere katıldı. 16 kişilik atölye ve laboratuvarlarda gerçekleşen program çerçevesinde alanında uzman eğitmenler tarafından; Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Robot Bilim alanlarında temel bilim etkinlikleri düzenlendi.

Popüler Bilim Kulübü etkinlikleri ile katılımcıların bilimin doğasını anlamaları ve özgür düşünebilen, sorgulayan, yaratıcı birer bilim meraklısına dönüşmeleri hedefleniyor. Etkinliklere gönüllü olarak yer alan üniversite öğrencileri de deneyimlerini ve güncel bilimsel bilgilerini etkinlikler aracılığı ile aktarma şansı buluyor.