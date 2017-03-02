Şehidin adı 23 yıl sonra pazaryerine verildi

Bayraklı Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla Şehit Jandarma Komando Çavuş Hakan Şakar'ın ismi, Çay Mahalle pazaryerine verildi. İlgili madde meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi

Elazığ Karakoçan'da 6 Haziran 1994'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Hakan Şakar'ın adı Bayraklı Belediyesi tarafından Çay Mahalle'de yapılan dev pazar yerine verildi. Belediye meclisince oy birliğiyle alınan karar başta şehidin ailesi olmak üzere herkesi memnun etti. Meclis toplantısı sonrası Bayraklı Belediyesi Başkanı Hasan Karabağ ve meclis üyelerine teşekkür eden şehidin babası İsmet Şakar, "Çay Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar yerine Bayraklı Belediye meclisimizin kararıyla isminin verilmesinden dolayı herkese çok teşekkür ederim. Tüm pazar esnafına da hayırlı işler dilerim" dedi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise, "Şehidimizin Hakan Şakar'ın adını Çay Mahalleside yaptığımız pazar yerine verdik. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah şehitlerimizin sayısı artmaz ve isim vermek zorunda kalmayız. Ama sonuçta bizim çocuklarımız bunlar. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu. Bayraklı Belediyesi tarafından temeli kısa süre önce atılan ve yapımı tamamlanan Çay Mahallesi'ndeki dev pazar yerinin açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak. 7 bin 143 metrekare alana sahip kapalı pazar yeri 3 kattan oluşuyor.

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