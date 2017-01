Şehidin adı bu parkta yaşayacak, heykeli de dikilecek

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain saldırıyı önlemek için canını feda eden Şehit Polis Fethi Sekin'in ismi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayraklı’da 40 dönüm alan üzerine kurduğu Park İzmir'e verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aynı parkta Sekin’in heykelini yapacaklarını da açıkladı

5 Ocak 2016 günü İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristlerin C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girme teşebbüsünü önlemek için canını ortaya koyan ve teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen Şehit Polis Fethi Sekin, düştüğü yerde ölümsüzleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu açılacağını duyurduğu, ancak yaşanan elim olay nedeniyle açılış törenini ertelediği kentin en nitelikli yeşil alan düzenlemesini içeren Park İzmir'e şehidinin adını verecek.



O park Adliye binasına da yakın



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kendini feda ederek İzmir'i büyük bir felaketten kurtaran kahraman polis memuru Fethi Sekin'in anısı önünde saygıyla eğildiklerini belirterek, "Bizi bölemeyecekler. Bizi yıkamayacaklar. Ülkesi ve milleti uğruna canını hiçe sayan Fethi Sekinler var olduğu müddetçe birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar. İzmirliler olarak ona olan borcumuzu ödeyemeyiz ama anısını yaşatmayı da kutsal bir görev olarak biliyoruz. Bu nedenle şu an açılışa hazır haldeki, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de en güzel yeşil alan düzenlemelerinden biri olan Park İzmir'e onun adını vermeyi uygun bulduk. Yaklaşık 40 dönümlük park alanı, kahraman polisimizin şehit düştüğü Adliye binasına çok yakın. Burada şehidimizin motosikletli bir heykelini de dikeceğiz” diye konuştu.





Açılış töreni önümüzdeki günlerde



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde modern ve yenilikçi bir anlayışla tasarlanan ‘Park İzmir’in, bu hafta sonu açılacağını duyurmuştu. Saldırı sonrası açılış töreni ertelenen Park İzmir, acı olayın yaşandığı İzmir Adliyesi'nin yakınında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği, 4 etap halinde projelendiren parkın içerisinde ‘Park İzmir’, ‘Park İzmir Kaykay’, ‘Park İzmir Çocuk’ ve ‘Park İzmir Çamlık’ bölümleri bulunuyor. Park İzmir'in, 7’den 70’e her yaş grubuna uygun aktivite alanları, çocuk oyun ve spor alanları ve yeşil alan düzenlemeleriyle bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme hem de spor yapma ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor. İzmir’in yeni parkı, yapılan ışık düze nlemeleri ile geceleri de ayrı bir görünüme bürünüyor.





Hem havuz hem amfitiyatro



Kentin en nitelikli parklarından biri haline gelen Park İzmir’in ana girişinde, ziyaretçileri manolya ağaçları ile gölgelenen bir meydan karşılıyor. Bu meydanda gezenler için su perdesi ile serinleyecekleri bir su arkadı ve çocukların oyun oynayabileceği üzeri fıskiyeli bir kuru havuz yer alıyor. Söz konusu havuz, suyu kesildiğinde bir meydana dönüşerek çeşitli etkinliklere imkan tanıyor. Ayrıca parkın içinden geçen su kanalı ise sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlere soluk aldıracak.



Parkta ikinci bir havuz da, amfi tiyatronun bulunduğu alanda yer alıyor. Etkinlik zamanlarında havuzun suyu kesilerek, alan amfi tiyatroya dönüşüyor. İzmir’in simgesi palmiye ağaçları ile planlanan bu bölüm, aynı zamanda yol aksında da devam ediyor. Park içerisinde bisikletseverler ve yürüyüş-koşu yapmak isteyenler için dut ağaçları ile gölgelenen ve tüm alanı çevreleyen yollar da hazırlandı. Bu yollar, Park İzmir’i Şehit Hakan Ünal Parkı’yla birbirine bağlıyor. Modern oyuncaklarla donatılarak engelli çocukların da kullanımına uygun olarak hazırlanan çocuk oyun parkı ise tarçın ağaçları ile gölgeleniyor.





Macera burada



Park İzmir, yeşil alan düzenlemelerinin yanı sıra skate park, macera oyun parkı gibi değişik aktivite alanlarıyla özellikle macera tutkunu çocuk ve gençler için bir cazibe merkezi olacak. Skate Park’ta, kaykay ve paten yapmayı seven gençler hoşça vakit geçirecek. Kum zemin üzerine hazırlanan ahşap görünümlü macera oyun parkı ise parkın en ilgi çeken noktalarından biri olacak. Dökme kauçuk zeminli bir çocuk oyun alanıyla birlikte, korunan çam ağaçlarının altına çim tepelerden oturma alanları hazırlanıyor. Parkın bu bölümünde bir süs havuzu da yer alıyor.



800 ağaç dikildi



İzmir Park’ta, mevsim değişikliklerine göre farklı renk ve koku özelliklerine sahip olan gravilya, çınar, mabet ağacı, sığla ve meşe gibi büyüdükçe anıt ağaç formuna ulaşabilecek ağaçlar ile sedir, çam, pembe çiçekli akasya, ıhlamur, palmiye türlerinde olmak üzere toplam 800 adet ağacın yanı sıra yaklaşık 32 bin adet çalı ve yer örtücü bitki yer alıyor. Çevrenin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak planlanan otoparkların üzerini pembe çiçekli akasyalar süslüyor.



Teknoloji sevenler de unutulmadı



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin birçok noktasında hizmete sunduğu ücretsiz wi-fi erişimi ile usb şarj noktaları hizmeti, Park İzmir’de de yer alıyor. Güvenliğin kamera sistemiyle sağlandığı parkta, kendi kendini temizleyen akıllı WC'ler de kuruluyor.