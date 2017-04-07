Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı açıldı

Menderes Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in adını taşıyan parkın açılışı gerçekleşti

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 'Allah'a hamdolsun, vermiş olduğumuz sözlerin neredeyse yüzde 70'ini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra da inşallah vermiş olduğumuz sözlerin tamamını hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün yine Menderes'e güzellik kattık. Bu alanın önceki halini hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün hizmetlerde; kendi evladıma nasıl özeniyorsam, kendi aileme nasıl özeniyorsam, kendi evime nasıl özeniyorsam, siz değerli kardeşlerimi de bu saydığım unsurlardan hiçbir şekilde ayırmıyorum. Aynı kendi evimiz, kendi ailemiz olarak görüp sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Herhalde bu samimiyetimizi, bugüne kadar ortaya koyduğumuz hizmetlerden hepiniz anlamışsınızdır diye ümit ediyorum' dedi.



1 milyon 700 bin liraya mal olan ve 7000 metrekare alandan oluşan park içerisinde bir adet kafeterya, su oyunlu ve köprülü havuz, normal havuz, dev hayvan figürlü oyuncaklar, aynı anda 250 çocuğun kullanabileceği kapasitede oyun grubu, aydınlatma ve sulama sistemleri yer alıyor.



