Şehit babası: Bu tarihe iyi bakın. İntikamını alacağım

İstanbul'da düzenlenen çifte bombalı terör saldırısında şehit düşen polis memuru 33 yaşındaki Hüseyin Dalgılıç'ın İzmir'de yapılan cenaze töreninde, oğlunun dünyaya geldiği 19 Mayıs tarihini gösteren acılı baba Şaban Dalgılıç, "Biz Atatürkçüyüz. Bu tarihe iyi bakın. Bunun intikamını alacağım" diye konuştu

İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde düzenlenen bombalı çifte terör saldırısında şehit olan 6 yıllık polis memuru Hüseyin Dalgılıç için İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ndeki Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Başbakanlık Başdanışmanı Ömer Sertbaş, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, askerler, şehidin meslektaşları, annesi Nevcihan Dalgılıç, babası Şaban Dalgılıç, 5 yıllık eşi polis memuru Çiğdem Dalgılıç, kardeşleri Atilla Dalkılıç, Metehan Dalgılıç, yakınları ve çok sayıda İzmirli katıldı.



"BİZ ATATÜRKÇÜYÜZ"



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Dalgılıç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu camiye polislerin omuzlarında getirildi. Musalla taşına konan tabut önünde, şehidin ailesi ve törene katılanlar dua etti. Baba Şaban Dalgılıç, oğlunun fotoğrafındaki doğum tarihi olan 19 Mayıs'ı göstererek, "Biz Atatürkçüyüz. Bu tarihe iyi bakın. Bunun intikamını alacağım" diye konuştu. Şehidin annesi Nevcihan Dalgılıç yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Dalgılıç, 3 çocuğundan en büyüğünü kaybetmenin acısını yaşadı. Acılı anne, oğlunun tabutu önündeki fotoğrafa sarılıp son kez öptü. Baba Dalgılıç, eşinden dirayetli olmasını istedi.



EŞİNİN ÜNİFORMASIYLA TÖRENE KATILDI



Şehit polis memuru Hüseyin Dalgılıç'ın kendi gibi polis memuru olan 7 aylık hamile eşi Çiğdem Dalgılıç törene eşinin üniformasıyla katıldı. Elinden şehit eşinin fotoğrafını bir an olsun bırakmayan gözü yaşlı kadın, eşinin fotoğrafını tuttuğu elleriyle karnındaki bebeğine sarıldı. Eşine son kez bakan talihsiz kadın yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Şehidin 1,5 yaşındaki kızı Karaca Dalgılıç da törene getirildi. Şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Törene katılan protokol üyeleri, aileye baş sağlığı diledi. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabutu, polislerin omuzlarında polis cenaze aracına kondu. Daha sonra, törene katılanlar şehidi, polis kortejinde son kez selamladı. Şehidin eşi Dalgılıç, kızları Karaca'yı da kucağına alıp korteje katıldı. Şehit Dalgılıç, Işıkkent Polis Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.