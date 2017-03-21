Şehit Fethi Sekin'in ailesine hediye

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED), İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK'lı teröristlerin saldrırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ’in ailesine ev hediye etti.



BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

MÜFED Başkanı Necip Nasır ve federasyona bağlı derneklerin başkanları, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile birlikte İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret ederek Fethi Sekin’in ailesine verilecek, Konak İlçesi'nin Eşrefpaşa semtindeki 110 metrekarelik 2+1 yeni dairenin tapusunu teslim etti. MÜFED Başkanı Nasır, yaşanan elim terör saldırısında canını hiçe sayarak büyük bir facianın önüne geçen şehit polis memuru Fethi Sekin’in ailesine, Emniyet Teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.MÜFED olarak vatana, bayrağa ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne olan inançlarının tam olduğunu kaydeden Nasır, "İzmir ve Türkiye, şehit polisimiz Fethi Sekin evladını asla unutmayacak, kalbindeki en müstesna yerinde her zaman saygı ve şükranla yad edecek. Bu vesileyle vatanı uğruna canını veren tüm polis, asker ve güvenlik görevlilerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.Gerçekleştirdikleri anlamlı bağış için MÜFED Başkanı Necip Nasır ve dernek başkanlarına duyarlılıklarından dolayı Şehit Polis Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Devletimiz şehitlerinin her zaman arkasında durmuştur ve durmaktadır. MÜFED’in bu duyarlılığı maddiyattan çok milletimizin birlik ve beraberliğe verdiği önemi hatırlatması açısından çok anlamlıdır. Bu davranışınız ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kere daha göstermiştir" dedi.Vali Erol Ayyıldız da "Değerli müteahhitlerimizin bu örnek davranışı, milletimizin birlik ve beraberliğine olan inancını güçlendirmiş ve manevi olarak tüm birey ve kurumlar için örnek oluşturmuştur" diye konuştu.