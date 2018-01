Şehit Fethi Sekin'in babası: Görüntüleri defalarca izledim

İzmir Adliyesi önünde geçen yıl yaşanan hain terör saldırısında adeta bedenini siper ederek teröristlere geçit vermeyen şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'i örnek alan oğlunun tüm Türkiye'nin gönlünde yaşadığını belirtti

Mehmet Zeki Sekin, oğlunun geçen yıl 5 Ocak'ta teröristlerle çatışmaya girerek şehadete ulaştığı İzmir Adliyesi C Kapısı'nda görev yapan mesai arkadaşlarını ziyaret etti.



Polislerle sohbet eden baba Sekin, bir süre önce kurşun geçirmez olarak yeniden inşa edilen polis noktasının duvarında asılı oğlunun fotoğrafının yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.



Terör saldırısında oğluyla birlikte şehit olan mübaşir Musa Can'ın isimlerini taşıyan saygı köşesini de ziyaret eden Sekin, duygusal anlar yaşadı.



"İneğimi satıp oğlumu polis okuluna gönderdim"

"Yedek şarjör almıştı"

"Görüntüleri defalarca izledim"

Mehmet Zeki Sekin, oğlunun şehit olduğu haberini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ameliyathaneden servise çıktığı anda öğrendiğini, bir yıldır acısının hiç dinmediğini söyledi.Küçük yaşlardan bu yana insanlara iyilik yapmayı çok seven oğlunun Samsun'da bulunan polis okulunu kazandığı gün yaşadığı sevinci hatırladığını anlatan Sekin, oğlunu okula gönderebilmek için ineğini satıp parasını ona verdiğini anlattı.Şehit polisin sırasıyla Kilis, Bingöl ve İzmir'de görev yaptığını dile getiren baba Sekin, "Benim Fethim çok kahramandı, korku nedir bilmezdi. 15 Temmuz'dan sonra bana, 'Allah'ım Ömer Halisdemir gibi bana da bir şehitlik nasip etsin' dedi. O da nasip etti. Halisdemir'i kendisine örnek almıştı." dedi.Kahraman polis oğlu ile en son şehit olmadan bir hafta önce İzmir'de görüştüklerini dile getiren Sekin, oğlunun saldırıdan bir süre önce terör saldırısı riski nedeniyle yedek şarjör aldığını ancak saldırı sırasında güvenlik kulübesinde bıraktığını kaydetti.Mermisi bitene kadar çatışan oğlunun yedek şarjörünü almak için koştuğu sırada şehit olduğuna dikkati çeken Mehmet Zeki Sekin, "Onun dikkati bu katliamı önledi. Dikkatsiz olsaydı bu katliamı önleyemezdi." diye konuştu.Oğlunun teröristlerle çatıştığı anlara ilişkin görüntüleri tekrar tekrar izlediğini anlatan Sekin, şöyle konuştu:"Kahramanca müdahale etti. Bir teröristi vurduktan sonra mermisi bitiyor, şarjörünü almaya gidince yetişemiyor. Jandarma arabasının ardında bir terörist daha vardı, onu sanki göremiyor, görse arkadan çullanırdı. Jandarma aracındaki asker kaçmaya çalışıyor, birkaç kez kapıyı açıyor kaçmaya çalışıyor, kaçamıyor. Onun hayatta olması benim Fethimin sayesindedir."Oğlunun şehit olduğu günden bu yana davet edildiği her yerde onun vatan sevgisini anlattığını, gururla "vatan sağ olsun" dediğini aktaran baba Sekin, evladının Elazığ'daki şehitliğine gidince insanların ona olan sevgilerine bir kez daha şahitlik ettiğine işaret etti.Mehmet Zeki Sekin, "Şehit babası olarak ben şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur, tüm Türkiye'nin gururudur. Benim Fethim Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, öğretmenevinde, ormanında, hastanesinde, caddesinde ve sokağında ismi yaşatılıyor. Allah devlet büyüklerinden razı olsun, ismini ölümsüzleştirdiler. Tüm kapılar bana açıktır. Nereye gidersem gideyim, 'kahramanın babası' diye beni de 'kahraman' ilan ediyorlar." şeklinde konuştu.İzmir Adliyesi'ne her geldiğinde büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Sekin, oğlunun silah arkadaşlarıyla sohbet edip oğlunu bir de onlardan dinlediğinde acısının bir nebze de olsa hafiflediğini ifade etti.Gelini ve torunlarının da üzüntüsünün devam ettiğini vurgulayan baba Sekin, şehit polisin büyük kızının hukuk fakültesinde eğitim almak istediğini, 2 oğlunun da polis olmak istemeleri halinde en büyük desteği kendisinin vereceğini de sözlerine ekledi.