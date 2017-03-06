Şehit Fethi Sekin'in heykeli için yarışma düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’in kahraman polis şehit Fethi Sekin anısına düzenlediği “Anıt Heykel Yarışması” için son başvuru tarihi 28 Nisan olarak belirlendi. Sekin’in heykeli, şehit düştüğü Adliye önüne dikilecek.

Seçkin jüri üyeleri

Yarışmaya katılım koşulları

İzmir ve İzmirliler, 5 Ocak 2016 günü İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristleri önlemek için canını ortaya koyan ve çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen Kahraman Polis Fethi Sekin’i unutmadı. Şehit polisin adını Bayraklı’da 40 dönüm alan üzerinde kurduğu parkta yaşatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sekin’in şehit düştüğü Adliye önüne de adına yakışır bir heykel dikmeye hazırlanıyor.İzmirlilerin kalbine ismini yazdıran kahraman polis memuru için “Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması” düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, katılımcılardan heykeli figüratif bir dille anlatmasını ve yakın çevresi ile birlikte düşünerek bir anıt heykel olarak tasarlanmasını istiyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 28 Nisan saat 17.00 olarak belirlendi. 17 Mayıs 2017 tarihinde de ödül töreni ve kolokyum düzenlenecek. Tasarımlar İzmirliler’in görmesi için bir hafta süreyle sergilenecek.Yarışmanın danışman jüri üyeliğini İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Oktay Şahinler’in jüri başkanlığı yaptığı yarışmanın asil üyeleri ise Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü Hasibe Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürü Müge Deniz Bal, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi B ölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Daşçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Serap Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim Heykel Müzesi Koordinatörü Heykeltıraş Varol Topaç.Şehit polis Fethi Sekin'in hatırasını yaşatmak için düzenlenen “Ulusal Anıt Heykel” yarışmasına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabilecek. Yarışma bireysel ya da ekip olarak katılıma açık olacak. Yarışma Şartnamesine İzmir Büyükşehir Belediyesi www.fethisekinheykelyarismasi.com 'dan ulaşılabilir.