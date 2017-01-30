Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi açıldı

Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi törenle açıldı. Belediye Başkanı Bülent Soylu, 'Bu parkı referandum var diye yaptıysam şerefsizim, namussuzum' dedi

Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi törenle açıldı. Menderes Belediyesi tarafından Cüneytbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada şehit düşen Fırat Yılmaz Çakıroğlu adının verildiği spor kompleksi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, AKP İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Çakıroğlu'nun annesi Özlem Çakıroğlu ve babası Fuat Çakıroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Başkan Soylu gözyaşlarını tutamadı



Açılışta konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 'Ülkücü kardeşlerim; yaşadığınız acının aynısını ben de yüreğimin en derinlerinde hissediyorum. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu; şerefimizdir, namusumuzdur, onurumuzdur. Fıratımız'ı bizden aldılar ama bugün bin Fırat ile buradayız. Bu millette bu iman, bu yürek ve bu cesaret olduğu sürece bizi ne bölebilirsiniz ne de bize diz çöktürebilirsiniz. Biz Türkiye'nin 7. büyük ilçesiyiz ama Türkiye'nin halı sahası olmayan tek ilçesi idik. Kan kustuk, 'kızılcık şerbeti içtik' dedik, yılmadan gençlere verdiğimiz sözü yerine getirdik. Önümüzde farklı bir süreç var. Milli ve manevi değerlerden uzak, çamur siyaseti yapanların söyleyeceklerini bildiğim için şimdiden cevap vermek istiyorum. Yüreği en çok yanan şehidimizin annesine seslenmek istiyorum; anacığım buraya oğlunun ismini verdik. İnan ki şerefimizle namusumuzla buraya yiğit oğluna adayarak başladık. Referandum var diye yaptıysak şerefsizim, namussuzum namerdim. Şehidimizin adını ölümsüzleştirdiğimiz tesisimizin bütün ilçesine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. İnşallah Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin' dedi.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Başkan Soylu, konuşmasını yarıda kesti.



Fırat'ın yolu, bizim yolumuz



Spor kompleksine Çakıroğlu'nun adının verilmesi dolayısıyla Başkan Soylu'ya teşekkür eden MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise, 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu bizim evladımızdı. Tanıdığımız, sohbet ettiğimiz yiğit bir kardeşimizdi. Vatan aşkı ile dolu olan Fıratımız'ın gerekli eğitimi alıp sonra da Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne hizmet etmekten öte bir amacı yoktu. Bu amaç uğruna, bu yolda birçok Fıratımız da şehit edildi. Fırat'ı eğer tanımış olsaydınız öğrenimini bitirdikten sonra liderlik vasfı olan ve hizmet yönünden kabiliyeti olan bir kardeşimiz olduğunu görürdünüz. Kaybımız çok büyük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmadı. Bu canım vatanımızı parçalama arzusunda olan hainler her zaman oldu. Bizim tek hedefimiz var; Fırat'ın hedefi neyse işte bizim hedefimiz de aynı. Yolumuz aynı yol. Bu hainlere söylüyorum; bu ülkeyi size böldürmeyeceğiz. Bu ay yıldızlı bayrağı indirtmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.





Adını ölümsüzleştirmek istiyordu



Konuşmaların ardından Çakıroğlu'nun annesi ve babasına Başkan Soylu tarafından plaket takdim edildi. Gözyaşları içinde sahneye çıkan Çakıroğlu'nun annesi Özlem Çakıroğlu da, oğlu ile ilgili aktardığı anısında 'Oğlumla ilgili sözler beni çok gururlandırdı, duygulandırdı. Artık acı hissetmiyorum çünkü görüyorum ki bir sürü evladım oldu. Oğlum sporu çok severdi. Basketbolla ilgileniyordu. Daha sonra boks ile ilgilendi. Bu yüzden bu spor kompleksine adı verildiği için çok teşekkür ediyorum, ayrı bir mutluluk. Onun adı ölümsüzleşti. Bir de kütüphanesinin olmasını çok isterdi. Kitaplarını almaya başlamıştı. Kütüphaneye de ismi verildi ve ölümsüzleşti. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve ekibine, Menderes halkına teşekkür ediyorum. Oğlum Almanya'dayken bir arkadaşı ile bankta oturuyor. Ay çıkmak üzere. Arkadaşına demiş ki 'O aya gideni tanıyor musun? O, aya ismini ölümsüzleştirerek gitti. Öyle bir şey yapmak istiyorum ki, benim de ismim ölümsüzleşsin' diyor. Dediğini yapan bir çocuktu bunu gerçekleştirerek gitti. Eminim bize gülen gözleri ile bakıyor' ifadelerini kullandı.