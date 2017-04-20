Şehit pilot polis Abdullah Ortanca, İzmir'de uğurlandı

TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit olan12 kişiden pilot komiser Abdullah Ortanca'nın cenazesi, memleketi İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polisin babası Recep Ortanca ve annesi Saadet Ortanca'ya, oğullarının meslektaşları destek verdi, acılarını paylaştı. Abisinin fotoğrafını elinden bırakmayan Selçuk Ortanca, tabutu başında gözyaşı döküp, "Daha geçen gün görüştük. Nasıl böyle gidiyorsun" diye konuşan babasına, "Abime yakışır şekilde dik duralım" dedi. Tabuta sarılan anne Saadet Ortanca ise yanında getirdiği fotoğrafı oğlunun tabutuna koyup öptü, gözyaşı döktü

Türkiye'yi yasa boğan kazada şehit olanlardan pilot komiser Abdullah Ortanca'nın cenazesi, ilk olarak Karabağlar ilçesindeki baba evinin önünden geçirildi. Burada helallik alınmasından sonra şehit polisin cenazesi tören için Gaziemir Gülhane Camisi'ne götürüldü. Cenaze aracından şehit polisin Türk Bayrağına sarılı tabutu meslektaşları tarafından alındığı sırada baba Recep Ortanca tabutun yanında durdu. Kardeşi Selçuk Ortanca ise şehit polisin fotoğrafını elinde tuttu. Abisinin fotoğrafını elinden bırakmayan Selçuk Ortanca, tabutu başında gözyaşı döküp, "Daha geçen gün görüştük. Nasıl böyle gidiyorsun" diye konuşan babasına, "Abime yakışır şekilde dik duralım" dedi. Tabuta sarılan anne Saadet Ortanca da yanında getirdiği fotoğrafı oğlunun tabutuna koyup öptü, gözyaşı döktü.



Şehit polisin babası Recep Ortanca, annesi Saadet Ortanca ile kardeşi Selçuk Ortanca'ya, şehidin meslektaşları destek verdi, acılarını paylaştı. Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in eşi Yeşim Ateş, şehidin annesi Rabia Ortanca'nın yanından biran olsun ayrılmadı.



CENAZELE KATILANLAR



Cenaze törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti milletvekilleri Necip Kalkan, Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçul, Ali Yiğit, Musa Çam, Atila Sertel, Murat Bakan, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, siyasi partilerin il yöneticileri, ilçe belediye başkanları ile İzmir'deki meslektaşları, askerler ve Diyarbakır'da birlikte görev yaptığı pilot polis arkadaşları katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı da törene gelip aileye taziyede bulunanlar aralarında yer aldı.



CENAZE NAMAZI YOLA TAŞTI



Şehit polis memuru Abdullah Ortanca için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören için, caminin avlusunun küçük olması nedeniyle yol hazırlandı. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit polisin tabutunu, tören kıtasındaki meslektaşları bir kez daha omuzlarına aldı. İzmirliler'in de bulunduğu törende, şehit polisin cenazesi Işıkkent Polis Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.



PİLOTLUK HAYALİYDİ



Mesleğe İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde başlayıp Asayiş Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yapan şehit polis Abdullah Ortanca, bu başarısını mesleğini geliştirme konusunda da gösterdi. Şehit polis, ilk olarak 2015 yılının Eylül ayında girdiği sınavda yüksek puan alıp yurtdışı misyon görevi için Pakistan'ın Karaçi kentindeki Türkiye temsilciğinde görev aldı. Yurtdışı görevine başlamadan önce girdiği ikinci sınav olan pilotluk eğitimini almaya da hak kazanınca, hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'ye döndü. Çok istediği pilotluk için şehit polis Abdullah Ortanca, Ankara Havacılık Daire Başkanlığı'nda ve ABD'de eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan şehit polis, Diyarbakır Havacılık Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi. Şehit polis Abdullah Ortanca'nın Diyarbakır'ın yanı sıra bölgedeki diğer illerde de gerekli durumlarda helikopterle görev aldığı, Tunceli'ye de kamu görevlilerinin ringi için gittiği öğrenildi.

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