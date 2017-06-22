Şehit polis Fethi Sekin'in görev yaptığı kulübe yıkıldı

İZMİR'de geçen 5 Ocak'ta terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in görev yaptığı İzmir Adliyesi Ağır Ceza Mahkemeleri C Blok girişinde bulunan polis kulübesi, yenisi yapılmak üzere yıkıldı. Yıkılan kulübenin yerine, kurşun geçirmez yeni bir kulübe yapılacağı belirtildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli 43 yaşındaki Fetih Sekin, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde, 5 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü. İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önünde bomba yüklü aracın patlatılmasının ardından teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in adı bir cadde ile izmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir parka verildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Sekin'in görev yaptığı adliye önüne anıtının yapılması için de yarışma düzenledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıdan sonra adliye dışını demir parmaklıklarla kapattı ve dere kenarına duvar çekip tedbir aldı.



Başsavcılık son olarak güvenlik amacıyla Fetih Sekin'in görev yaptığı kulübenin yıkım işini başlattı. Bir infaz koruma memuru gözetiminde 5 hükümlü, ellerindeki balyozlarla kulübeyi yıktı. Kulübenin yıkılışını gören bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. Yıkılan kulübenin yerine kurşun geçirmez, çelik aksamlı bir kulübe yapılacağı belirtildi.

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