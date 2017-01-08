Şehit polis, vurulduktan sonra bile çevresindekileri düşünmüş

İzmir'deki adliye saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in son anlarında bile çevresindekileri korumaya çalıştığı ortaya çıktı

İzmir'de perşembe günü teröristler adliyeye girerek büyük bir katliam yapmayı planladı. Ancak saldırganların hesap edemediği bir şey vardı. O da kahraman polis Fethi Sekin. Adliyeye girmeye çalışanlara müdahale eden Sekin, saldırıda şehit oldu.



Sekin'le ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Olaylara tanıklık eden taksi şoförü Çetin Yenel, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sekin vurulduktan sonra ona tampon yapmak için ilk kendisinin yanına gittiğini anlatan Yenel şunları söyledi: "Fethi ağabeyin yanına ilk ben gittim. Ona tampon yapmak için. Ölürken bile bana 'yat yat mevzi al' şeklinde korumaya çalıştı."



Olay günü yaralı bir kadını da hastaneye taşıdığını anlatan Yenel, konuyla ilgili de şunları yazdı: "Ambulans geldi. Sonra gözünden yaralanan bir hanım vardı. Ona hastaneye götürdüm. Yaralı hanım inerken, 'borcum ne kadar' dedi. 'Sonra bulurum' dedi; yani beni bulup para verecek. Bu kadar naif, bu kadar fedakar insanların ülkesinde bu bombalar etkisiz olur."