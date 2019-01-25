Şehit polise son görev

Torbalı'da, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koymak istediği sırada minibüsün çarpmasıyla şehit olan 6 aylık polis memuru Tahir Kaltar (27) için tören düzenlendi. Ailenin büyük acı yaşadığı törende şehit polis memuru için meslektaşları da gözyaşı döktü. "Tahir canım yavrum, kara gözlü kuzum, kınalı kuzum, ben yataydım" diyen anne Suna Kaltar'a İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve eşi Nükhet Aşkın, destek oldu.

İzmir - Aydın karayolunun Ödemiş Köprüsü yakınlarında önceki gün yaşanan kazada, iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine giden Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Tahir Kaltar, güvenlik önlemi almak için yola duba koymak istedi. Bu sırada, mermer ticareti yapan Hüseyin Uzun, 35 COM 58 plakalı minibüsüyle, polis memuruna çarptı. Savrulan Tahir Kaltar, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düşüp ağır yaralandı, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde de şehit oldu.

Acılı aileye taziye

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından şehit polis memurunun cenazesi, Torbalı'ya götürüldü. Burada da görev yaptığı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bir tören düzenlendi. Törende şehit polisin acısı ailesinden annesi Suna Kaltar, polis memuru olan ağabeyi Rıdvan Kaltar, kardeşi Sinan Kaltar ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Geçen hafta KOAH rahatsızlığından dolayı özel hastanede ameliyat olan ve acı haberi Aydın'ın Söke ilçesinde öğrenen baba Ziyaettin Kaltar'ın ise ambulans uçakla Erzurum'a gönderildiği öğrenildi. Aileyi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile şehit polisin meslektaşları yalnız bırakmadı. Cenaze töreni boyunca oğlunun tabutuna kapanan, fotoğrafını öpen "Tahir canım yavrum, kara gözlü kuzum, kınalı kuzum, ben yataydım. Beni niye yalnız bıraktın" sözleriyle acısını dile getiren anne Suna Kaltar'a, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve eşi Nükhet Aşkın, destek oldu. Nükhet Aşkın, anne Suna Kaltar'ı tören boyunca yalnız bırakmadı.

Sürücü susma hakkını kullandı

Bu arada kazayla ilgili bir yandan da adli soruşturma sürdürüldü. Kazada polis memurunun şehit olmasına neden olan sürücü Hüseyin Uzun'un, emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.