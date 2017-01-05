Şehit polisin ismi belli oldu, bir terörist aranıyor

İzmir Adliyesi'ne yönelik terörist saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit oldu. Saldırıda 2 terörist öldürüldü. 1 teröristin kaçtığı iddia ediliyor. Kaçtığı iddia edilen teröriste ilişkin arama çalışmaları sürüyor. Alçak saldırıda ilk şüpheli terör örgütü PKK

İzmir Adliyesi'ne bugün saat 16.00 sıralarında bir saldırı düzenlendi. Bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda daha sonra da çatışma çıktı. Çatışmada adliye önünde görev yapan polis memuru Fethi Sekin şehit oldu. Bir de adliye çalışanının şehit olduğu belirtildi ancak kimliği ile ilgili bir açıklama henüz yok.



Saldırıyı yapan 3 teröristten 2’si olay yerindeki çatışmada ölü ele geçirilirken, 1 terörist kaçtı. Teröristlere ait 1 Kalaşnikof, RPG7 roketatar ve 8 el bombası ele geçti.



İzmir Valisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada eldeki belirtilere göre saldırıyı PKK'nın yaptığını söyledi.



SİYAH MOTLU, BEYAZ BERELİ



Çiğli yönüne kaçtığı belirlenen siyah montlu ve beyaz bereli, 1.65 - 1.70 boylarındaki teröristin yakalanması için bu bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı.