Şehit polisin Vietnamlı eşi İzmir'e yerleşti

Diyarbakır'da 23 Temmuz 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru 37 yaşındaki Tansu Aydın'ın Vietnamlı eşi Vu Yhuy Tuanvi Aydın, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olması ve şehit maaşı bağlanmasının ardından çocuklarıyla İzmir'e yerleşti. Yarıyıl tatilinde şehit eşinin Zonguldak'taki mezarını ziyaret edip dua eden Tuanvi Aydın, 'Tansu'yu çok özlüyorum. Ona yakın olmak için Türkiye'ye yerleştim' dedi

Zonguldaklı polis Tansu Aydın, Diyarbakır'ın Yenişehir Mahallesi'nde trafik kazası ihbarıyla pusuya düşürülerek şehit edildi. Polisin 2 aylık eşi Vietnamlı Vu Yhuy Tuanvi Aydın, cenaze töreninde Budist inancına gören dualar edip ağıtlar yakmış, tabutun yanına uzanıp gözyaşı dökmesiyle herkesi duygulandırmıştı.

Türk vatandaşı olmadığı için önce şehit maaşı bağlanamayan Tuanvi Aydın, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun talimatı ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Türk vatandaşı oldu. Türkle evlenen yabancı uyruklu bir kişinin 3 yıl sonra Türk vatandaşlığına geçebileceğini ön gören yasaya rağmen vatandaşlık hakkını elde eden Tuanvi Aydın'a, geçen Ağustos ayı itibariyle de şehit maaşı bağlandı.



Eşinin mezarını ziyaret etti



Eşinin ölümünden sonra şehitlik maaşı bağlanması sürecinde ülkesine dönen Tuanvi Aydın, çocukları 12 yaşındaki Eliz ve 9 yaşındaki Luck ile birlikte 2016-2017 eğitim yılı başında Türkiye'ye dönerek İzmir'e yerleşti. Çocuklarını devlet okuluna kayıt ettiren Tuanvi Aydın, sömestir tatilinde eşinin Zonguldak'taki mezarını ziyaret etti. Tuanvi Aydın, eşinin mezarını temizleyip Budist inancına göre tütsü yaktı, dua etti ve eşinin sevdiği, elma, kurabiye gibi yiyeceklerden koydu. Tuanvi Aydın, şehitlikteki diğer mezarlara da su döktü.



Yanlışlıkla Tansu'yu arayınca tanışmışlar



Ülkesinde avukat olan Tuanvi Aydın, telefonda kuzenini ararken yanlışlıkla Tansu Aydın'ı araması sonucu tanıştıklarını, 3 ay internette yazıştıktan sonra birbirlerine aşık olup evlendiklerini söyledi. 2 aylık evliyken eşini kaybeden Tuanvi Aydın, eşinin mezarının bulunduğu yerde yaşamak için Türkiye'ye döndüğünü, daha güvenli olduğu için de İzmir'e yerleştiğini söyledi. İzmir'de bir rehberlik şirketinde tercüman olarak çalışan Tuanvi Aydın, şehit maaşı aldığını, ancak tazminat alamadığını, bunu sorun etmediğini söyledi.



'Onu çok özlüyorum'



Türk halkını, insanları sevdiğini anlatan Aydın, "Eşimin yanında olmam gerektiğine inanıyorum. Ben bunu yapmak zorundayım. Bunu böyle hissediyorum. Bunu yapmaktan da mutluluk duyuyorum. Çocuklarım burayı seviyor. İlişkimiz için bunu yapıyorum. Bundan sonra da Tansu için dua etmeye devam edeceğim. Ben her zaman onun için dua edeceğim. Evdeyken de sabah, öğlen ve akşam her zaman onun için dua ediyorum. Biz mezar ziyaretinde çiçekler bırakırız. Tütsüler bırakırız. Onların bu kokuları kokladığına inanırız. Bize minnettar oldukların düşünerek bunları yaparız mezarda. Tansu şehit olunca çok üzüldük. Aile için çok zor bir durum oluyor. Çocuklar ve kadınlar için çok zor sonraki yaşam. Tansu'yu çok özlüyorum. Çocuklarım da çok özlüyor. Çok zeki, akıllı bir insandı. En çok elini tutmayı özlüyorum. Ona dokunmayı, bakmayı çok özlüyorum" dedi.



'Ailem Tansu'nun şehit olduğunu bilmiyor'



Tuanvi Aydın, Vietnam'daki ailesinin Tansu'nun şehit olduğunu bilmediğini de söyleyerek, "Onlara söyleyemedim. Çünkü bunu bilirlerse, bu sorunları yaşadığımı bilirlerse bir daha Türkiye'ye dönmemi istemezler. 7 ay Vietnam'da kaldık ama kimseye bir şey demeden Türkiye'ye tekrar geldik. Benim için dinimiz ve inancımız çok önemli. Ben onun mezarına yakın olmak istiyorum. Okul her tatile girdiğinde çocuklarımla gelip mezarını ziyaret ediyorum" dedi.









Kaynak: