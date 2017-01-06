Şehit polisle ilgili duygulandıran paylaşım

İzmir'de dün gerçekleşen hain saldırının bir faciayla sonlanmasını trafi polisi Fethi Sekin önledi. Fethi Sekin'le ilgili yapılan bir paylaşım ise okuyan herkesi duygulandırdı

İzmir'de dün hain teröristler adliyeye saldırı düzenlemek istedi. Olabilecek bir faciayı ise kapıda görevli olan trafik polisi Fethi Sekin önledi.



Teröristlerde çatışmaya giren kahraman polis, teröristlerden birini öldürdü, ancak kendisi de mermisi bitince şehit oldu.



İnternette Fethi Sekin'le ilgili yapılan bir paylaşım ise okuyanları duygulandırdı. İzmir'de yaşayan Günel Tahirli Cansu, Hürriyet'in facebook sayfasına yaptığı yorumda şunları yazdı: "Tercümanlık yaptığım için sık sık gidiyorum İzmir Adliyesine. Bir kaç hafta önce bir duruşmaya katılmak zorundaydım. Duruşma saatine az kalıyordu arabayı park edecek yer bulamadım. Resmi araçların olduğu yere doğru yaklaştım. Bir polis arabası ve yanında bir polis memuru duruyordu, duruşmaya geç kalıyordum. Camı açtım ve polis memuruna dedim ki, "Abi ben Emniyetin tercümanıyım hiçbir yerde yer bulamadım arabayı park etmek için, evde bebek bıraktım acil duruşmaya katılıp eve dönmem lazım bana yardımcı olabilir misiniz?



"BURAYA PARK EDEBİLİRSİN KARDEŞİM"



Polis memuru polis arabasını çekti ve "Kardeşim buraya park edebilirsiniz" dedi. "Tamam" dedim "Abi en fazla 1 saate kalmaz çıkarım" dedim. Gittim duruşma bitti, çıkışta polis abiye yaklaştım teşekkür ettim, bana dedi "Kardeşim arabanın camında kağıt var onu kendin kaldırırsın". Arabaya yaklaştım kağıdı elime aldım geri ona doğru gittim, "Abi" dedim "Ceza olmasın bu". "Yok" dedi "Ceza yazmasınlar diye koydum. Ceza gelirse kardeşim ben hep buradayım merak etmeyin"



Arabaya geldim kağıdı arabaya bıraktım. Akşam Taner gelince anlattım dedim yardım ettiler ama böyle bir şey var o da "Atma kalsın" dedi. Ama ama dediyse öyledir. Bugün patlamada bir trafik polisinin şehit olduğunu duydum bir anda aklıma o polis abi geldi nedense, sonra yok dedim kendi kendime. Sosyal medyada resmini görünce Taner'i aradım kağıt arabada duruyordu çünkü, bi bakar mısın dedim polis memurunun adına ve bir kaç dakika sonra Taner bana kağıdın resmini yollayarak "Evet o şehit olan Fethi Sekin" dedi.