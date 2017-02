Şehit Sekin ve Can için yardım kampanyası başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan trafik polisi Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın ailelerine destek olmak için yardım kampanyası başlatıldı. Ancak aynı gün ve aynı yerde hayatlarını kaybeden iki canımız için hesap numaralarının ayrılması, toplanacak bağışların bölüştürülmeyecek olması eleştiri konusu oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın ailelerine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi. Kampanya İzmirlilerden destek bulsa da hesapların ayrılması, eleştiri konusu oldu.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 5 Ocak'ta adliyenin C Blok girişinde bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında trafik polisi Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın ülkesi ve yıllardır görev yaptığı İzmir Adliyesi'ndeki mesai arkadaşları uğruna şehit düştüğü ifade edildi.

Şehit Sekin ve Can'ın sevdiklerinin kendilerine emanet edildiği belirtilen açıklamada, "Altı ay süre ile tüm Türkiye genelinde nakdi destek sağlamak amacıyla maddi yardım kampanyası başlatabilmek için İzmir Valiliği'nden 'Olur' alınmış olup, şimdi bu emanete sahip çıkma, şehitlerimizin sevdiklerinin yaralarını sarma zamanıdır." ifadelerine yer verildi.



'Ortak hesap olmalıydı'



Kampanya haberini alanlar, kampanyayı desteklese de hesapların neden ayrıldığı sorusunu sordu. Kampanyayı değerlendiren bir avukat düşüncelerini şöyle açıkladı: Fethi Sekin ve Musa Can'ı aynı gün kaybettik. Ancak Fethi Sekin'in kahramanca ölümü nedeni ile doğal olarak belki de o önplana çıktı. Şimdi insanın aklına bağışların en çok onun hesabına yapılacağı geliyor. Oysa ikisi de İzmir'in kaybı ve ikisi de eşit şekilde sahiplenilmeli. Böyle bir kampanyada hesapların ayrılmaması, toplanan paraların aileler arasında bölüştürülmesi bana vicdanen daha doğru geliyor. Kampanya bölmesin, birleştirsin.

Şehitlerin aile ve yakınları için başlatılan yardım kampanyasına ilişkin hesap numaraları ise şu şekilde:



Banka Şubesi : Vakıflar Bankası İzmir Adliye Şubesi

IBAN Numarası: TR16 0001 5001 5800 7305 4909 25 (Şehit polis memuru Fethi Sekin yardım hesabı)

IBAN Numarası: TR69 0001 5001 5800 7305 4909 41 (Şehit mübaşir Musa Can yardım hesabı)