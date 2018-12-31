Şehit ve gazi çocukları yararına yıl başı konseri

İzmir Özel Türk Koleji (İTK) Mezunlar Derneği "İTK Sanat Sezonu" nunda 3 BASSES'ın katkılarıyla geliri şehit ve gazi çocuklarının eğitimine bağışlanmak üzere bir yılbaşı konseri düzenledi.

İzmir Özel Türk Koleji Mezunlar Derneği "İTK Sanat Sezonu" adıyla bundan 3 yıl önce başlattığı ve her ay farklı müzik türleri ile gerçekleşen konserlerine bir yenisini ekledi. Düzenlediği yılbaşı özel konseri ile eğitim bursu vermek üzere Türkiye'nin önde gelen 3 Bass'ı Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu ve Zafer Erdaş'ın bir araya gelerek kurduğu 3 BASSES'ı izleyici ile buluşturdu.

Çok sesli müzik sevdiriliyor

3 BASSES Grubu, 2008 yılında İzmir Devlet Operası'ndan Teyfik Rodos, Ankara Devlet Operası'ndan Tuncay Kurtoğlu ve İstanbul Devlet Operası'ndan Zafer Erdaş'ın bir araya gelmesiyle kurulup yurt içi ve yurt dışında verdiği sayısız konserle 10. yılını geride bıraktı. Grup verdiği konserlerde opera aryaları, müzikaller ve Türk eserlerden oluşan repertuarını komedi unsurları ile birleştirerek çok sesli müziği sevdirmeyi amaçlıyor. 3 BASSES üyesi Teyfik Rodos konserle ilgili olarak "Bildiğiniz gibi İzmir Özel Türk Koleji uzun yıllardır konser salonunda değişik sanatçılara yer vermekte. Çok güzel çok kaliteli konserler yapmaktadır. Bu akşamın önemi ise 2018'i uğurlayıp 2019'a merhaba diyeceğimiz bir konser olacak yeni yıl konseptli bir konser olacak. Ayrıca konserin gelirinin şehit ve gazi çocuklarının eğitimi için kullanılacak olması 3 BASSES Grubu'na gurur vermektedir" dedi. İİTK Sanat Sezonuyla geliri şehit ve gazi ailelerin çocuklarının kitaplarını karşılayarak onlara eğitim bursu sağlamak üzere her ay farklı müzik türlerinde konserler verdiklerini dile getiren İzmir Özel Türk Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Aytül Büyüksaraç, 3 yıldır gerçekleşen bu konserler ile İzmirli sanatseverleri buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.