Şehit yakınları gururu ve hüznü bir arada yaşadı

İzmir'deki şehit ailesi ve gaziler, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı ile onurlandırıldı. ‘Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı Tevcih Töreni’ Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi. Birden fazla şehirde düzenlenen tören İzmir’de de duygusal anlar yaşattı

Ali Budak- ‘Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı Tevcih Töreni’ Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Oktay Vural, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, devlet kurum ve kuruluşlarının idarecileri,

‘Ailelerimizin emrindeyiz’

Tüm şehitleri saygı ve rahmetle andığını söyleyen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, ‘Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımızın emriyle şehit ailelerimize beratları verilecek. Onların katlandıkları acılar ve kendi canlarını feda etmeleri çerçevesinde verdiğimiz bu madalya devletimizin onlara karşı bir nişanesidir. Hayatları boyunca saklayacakları bir değerdir. Bu insanlarımıza biz özellikle İzmir’de sahip çıkmak adına her türlü çalışmayı yapıyoruz, onların emrindeyiz. O insanlarımızın acılarını bir nebze olsun dindirmek en büyük görevimiz. Bu çerçevede tüm ailelerimize pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Sıkıntılarında onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Sadece devletin birimleri değil bu millet şehitlerimize sahip çıkıyor. Zaten şehitlerimize sahip çıkmazsak bu ülkenin geleceği olmaz. 15 Temmuz ihanetinde gördüğümüz üzere İzmir hep ayaktaydı. Vatanına ve milletine sahip çıktı. Kendilerini feda eden şehitlerimizin ailelerine devletimizin vefa örneği şeref madalyası ve beratı onlara tebliğ edilecek. Allah bir daha böyle acıları bu ülkeye yaşatmasın’ dedi.



Devletimizin yanındayız

Şehit yakını Ömer Şimşek ise ‘Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Biz her şeyin üstesinden geleceğiz. Hepimiz devletimizin yanında olacağız’ ifadelerine yer verdi.

Duygu dolu anlar

Bakanlar Kurulu kararıyla şehit jandarma astsubay başçavuş Halit Zilani Çelik, şehit jandarma astsubay kıdemli çavuş Tolga Topçuoğlu, şehit jandarma er Mustafa Nerkis, şehit jandarma er Abdülkadir Pektaş, şehit emniyet amiri Doğan Sakarya, şehit polis memuru Cemil Koç, şehit polis memuru Ahmet Atilla Güneş, şehit polis memuru Erol Aktürk, şehit polis memuru Ahmet Gılıç, şehit polis memuru Kağan Kılıç, şehit piyade uzman çavuş Ayhan Elmacı, şehit astsubay kıdemli çavuş Yahya Efiloğlu, şehit piyade yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik, şehit piyade er Serdar Amak, şehit havacı astsubay kıdemli çavuş Furkan Yavaş, şehit piyade er Gürkan Necati Yenikapı, şehit istihkam astsubay kıdemli çavuş Samet Çakır, şehit topçu üsteğmen İsmail Cazgır, şehit deniz astsubayı Eren Ördek, malul sivil 15 Temmuz Gazisi Atilla Yüce, malul piyade uzman çavuş Hüseyin Özkaya ve malul hava muhabere astsubayı Yılmaz Lale’ye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Töreni sırasında, şehit ve gazi yakınları duygulu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. ‘Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı Tevcih Töreni’ Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Oktay Vural, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, devlet kurum ve kuruluşlarının idarecileri, şehit aileleri ve gaziler katılım gösterdi. 30’a yakın şehit ailesi ve gazi tevcih töreninde rozetini aldı. Valilik tarafından düzenlenen duygulu törende, Şehit Topçu Üsteğmen İsmail Cazgır’ın babası Haluk Cazgır, madalya ve beratını Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun elinden aldı.Tüm şehitleri saygı ve rahmetle andığını söyleyen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, ‘Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımızın emriyle şehit ailelerimize beratları verilecek. Onların katlandıkları acılar ve kendi canlarını feda etmeleri çerçevesinde verdiğimiz bu madalya devletimizin onlara karşı bir nişanesidir. Hayatları boyunca saklayacakları bir değerdir. Bu insanlarımıza biz özellikle İzmir’de sahip çıkmak adına her türlü çalışmayı yapıyoruz, onların emrindeyiz. O insanlarımızın acılarını bir nebze olsun dindirmek en büyük görevimiz. Bu çerçevede tüm ailelerimize pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Sıkıntılarında onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Sadece devletin birimleri değil bu millet şehitlerimize sahip çıkıyor. Zaten şehitlerimize sahip çıkmazsak bu ülkenin geleceği olmaz. 15 Temmuz ihanetinde gördüğümüz üzere İzmir hep ayaktaydı. Vatanına ve milletine sahip çıktı. Kendilerini feda eden şehitlerimizin ailelerine devletimizin vefa örneği şeref madalyası ve beratı onlara tebliğ edilecek. Allah bir daha böyle acıları bu ülkeye yaşatmasın’ dedi.Şehit yakını Ömer Şimşek ise ‘Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Biz her şeyin üstesinden geleceğiz. Hepimiz devletimizin yanında olacağız’ ifadelerine yer verdi.Bakanlar Kurulu kararıyla şehit jandarma astsubay başçavuş Halit Zilani Çelik, şehit jandarma astsubay kıdemli çavuş Tolga Topçuoğlu, şehit jandarma er Mustafa Nerkis, şehit jandarma er Abdülkadir Pektaş, şehit emniyet amiri Doğan Sakarya, şehit polis memuru Cemil Koç, şehit polis memuru Ahmet Atilla Güneş, şehit polis memuru Erol Aktürk, şehit polis memuru Ahmet Gılıç, şehit polis memuru Kağan Kılıç, şehit piyade uzman çavuş Ayhan Elmacı, şehit astsubay kıdemli çavuş Yahya Efiloğlu, şehit piyade yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik, şehit piyade er Serdar Amak, şehit havacı astsubay kıdemli çavuş Furkan Yavaş, şehit piyade er Gürkan Necati Yenikapı, şehit istihkam astsubay kıdemli çavuş Samet Çakır, şehit topçu üsteğmen İsmail Cazgır, şehit deniz astsubayı Eren Ördek, malul sivil 15 Temmuz Gazisi Atilla Yüce, malul piyade uzman çavuş Hüseyin Özkaya ve malul hava muhabere astsubayı Yılmaz Lale’ye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Töreni sırasında, şehit ve gazi yakınları duygulu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.