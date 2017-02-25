Şehitler için her bahçeye bir fidan

İnsan İçin Umut Derneği tarafından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın desteğiyle 'Her Şehit İçin Bahçenize Bir Fidan' kampanyası düzenledi

Konak Meydanı'nda ücretsiz olarak 1500 çam, zakkum ve mavi selvi fidanı dağıtıldı. Şehitler adına dağıtılan fidanlar kısa sürede vatandaşlar tarafından kapışıldı ve tükendi. İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Mensure Gökçe, şehitler için kalıcı, uzun yıllar hatıralarda kalacak çalışma yapmak istediklerini belirterek, 'Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza gidip projemizden bahsettik. Hem 15 Temmuz hem de tüm şehitlerimiz için bu çalışmamıza destek verdiler. Şehitlerimiz anısına evlerin bahçelerine dikilen fidanlar, yıllarca vatandaşlarımız tarafından yaşatılacak' dedi.









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