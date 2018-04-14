Şehitler için İzmir'den kano ile Çanakkale'ye gidecekler

Çanakkale kara savaşlarının 103. yıl dönümü nedeniyle "Bizi Unutma" sloganıyla İzmir'den kano ile yola çıkan Gürbüz çifti 180 deniz mili katederek 23 Nisan'da Çanakkale'ye ulaşmak için kürek çekmeye başladı

Gülhun ve İlker Gürbüz çifti Çanakkale Kara Savaşları'nda hayatını kaybeden dedelerini ve tüm şehitleri anmak amacıyla İzmir'den Çanakkale'ye iki kanoyla yola çıktı. 180 deniz mili (330 kilometre) kürek çekecek olan Gürbüz çifti 23 Nisan'da Çanakkale'ye ulaşmayı planlıyor.





8 gün sürecek



Çift, 8 gün sürecek yolculuk öncesi Karşıyaka Yelken Kulübünde son hazırlıklarını tamamladı.



Gülhun Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de İstanbul'dan Çanakkale'ye kano ile ulaştıklarını, Çanakkale Zaferi'ne sahip çıkmak ve farkındalık oluşturmak için harekete geçtiklerini söyledi.



3 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye doğru hareket ettiklerini bu yıl ise farklı bir rota oluşturmak için İzmir'i seçtiklerini aktaran Gürbüz, şunları dile getirdi:



"Yolculuktaki amacımız şehitlerimizi ve atalarımızı anmak. Biz bu kararı verirken eşimin dedesinin de Çanakkale Savaşı'nda şehit olduğunu öğrendik. Biraz da onun izini takip etmek birazda hayatın içerisinde kaybolmuş bu büyüklerimizi ortaya çıkaralım istedik. Bu seyahatın amacı atalarımızı anmak ve Çanakkale ruhunu ortaya çıkarmaktır."



İlker Gürbüz de seyahat için kanolarına gerekli malzemeyi aldıklarını ifade ederek, "Yiyecek, onları pişirme ünitelerimiz, bizi her türlü havadan koruyacak kıyafetlerimiz, her şeyimiz var. Bu konuda iyi bir eğitim sahibiyiz, uluslararası sertifikalarımız var. Kolay bir iş değil aşağı yukarı günde 20 yada 30 deniz mili kürek çekmek. Buna hazırlıklıyız, bu manevi yolculuk bize gurur veriyor." diye konuştu.



Geceleri kıyıda konaklayacaklarını ifade eden Gürbüz, otel ya da pansiyonun olmadığı yerlerde de yanlarındaki çadırı kurup konaklayacaklarını belirtti.



Gürbüz, Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.



Çifti Karşıyaka Spor Kulübünün minik yelkencileri ile yakınları uğurladı.