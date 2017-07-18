Şehitlerin adı bu parkta yaşayacak

Karabağlar Belediyesi, ülkenin bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda eden Karabağlar’ın kahraman şehitlerini unutmadı. Ali Fuat Cebesoy Mahallesi’nde yapılan parka “Şehitler Parkı” adı verildi. Parkta yer alan ve şehitlerin isimlerinin yer aldığı anıt da önümüzdeki günlerde açılacak

İlçede yaptığı çalışmalarla yeni park ve yeşil alanların sayısını her geçen gün arttıran Karabağlar Belediyesi, en son Ali Fuat Cebesoy Mahallesi’ne (Erdal Yaklav Caddesi ile 9125/6 Sokak kesişimi) yaptığı parkı kahraman şehitlerimize adayarak, “Şehitler Parkı” adını verdi. Parkın içerisinde ayrıca, Karabağlar’da ikamet edip vatan savunmasında şehit olan kahraman şehitlerin isimlerinin olduğu “Şehitlik Anıtı” yer alacak.



Parkın açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak



Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından toplam 10 bin metrekare alana yapılan Şehitler Parkı’nın yeşil alan ile çalı ve mevsimlik çiçeklendirmesini Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaptı. İçerisinde süs havuzları, yürüyüş yolları, çocuk oyun ve spor alanları, basketbol sahası ile amfi alanının bulunacağı parkın açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.





