Şehitlerin isimleri İzmir'deki okullarda yaşayacak

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen başta 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere 7 şehidin ismini 7 okula verdi

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, ülkesi için şehit olan, asker, öğretmen ve sivilleri unutmadı. Müdürlüğün aldığı karar doğrultusunda 7 şehidin ismi İzmir’de 7 okula verilerek isimleri ölümsüzleştirildi. Trabzon’nun Maçka İlçesi’nde, PKK’lı teröristleri erzak çalarken görüp güvenlik güçlerine haber veren ve yer gösterme sırasında Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ismi ise, Bayraklı’da bir okula verildi. Küçük yaşta kahraman olan şehidin ismi, Bayraklı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yaşatılacak. Hakkari İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken, Kavaklı Karakolu’nun basılması sonucu şehit olan 10 askerimizden biri olan Jandarma Komando Onbaşı Bersan Doğantekin’in ismi de Bayraklı’da bir okula Şehit Bersan Doğantekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak verildi.



Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde terörle mücadele ederken 14 Eylül 1996 yılında şehit düşen Burhan Aktürk'ün ismi ise mezun olduğu ortaokula verildi. Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın ismi de Gaziemir’de Anadolu lisesine, Batman'ın Gercüş İlçesi'nde mayına basmaları sonucu şehit düşen 4 güvenlik görevlisinden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş’un ismi ise Menemen’de ilkokula verildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu konuda şöyle dedi:



"Milli ve manevi değerlerimizin önemine sahip çıkmanın farkındayız. Ülkemiz vatansever gençlerimizin fedakarlıkları ile özgür kalmaya devam ediyor. Bu topraklarda vatan sevdalısı bir çok gazi ve şehit kahramanların destanı okunur. Biz eğitimciler olarak; eğitim cephesinde savaşırken gerçek cephede savaşan atalarımıza ve vatan toprağını koruyan Mehmetçiğimize sahip çıkmak asli görevimizdir. Bu hususta şehitlerimizin isimlerinin sonsuza kadar yaşatılması için her türlü çalışmayı yapmayı görev kabul ediyoruz."