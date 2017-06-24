Şekerciler diyor ki: Nerde o eski bayramlar!

Gelenekler değişti
Bayram ananelerinin değişmesinin vatandaşların çikolata ve şekerlemelere olan talebini azalttığını belirten Kemal Kutucu, 'İnsanlar şimdi fiyata çok önem veriyorlar. Bunun için önemli bir fark yarattık. Ananeler değişti. Eski bayram ananeleri kalmıyor. İnsanlar bayramı tatil şansı kabul ediyorlar. Bayramlarda dışarı gidiyorlar. Aile ve büyük ziyaretleri kalmadığı için de ikramlık çikolataya talep de tabi daha az oluyor. Eskiden bayramda bir kilo çikolata tüketen, şimdi 250 gram tüketiyor. Bu da eski satışların olmamasına neden oluyor. Böyle olunca da biz daha çok kurumsallara yöneldik. O açığı o şekilde kapatıyoruz. Ekonomiden çok dert yanmamız yok ama ananeleri kaybetmemiz tabi ki üzücü. Her şey para değil' dedi.
Dükkanlar kapanmazdı
Kendileri için bayramın en büyük artısının psikolojik tatmin olduğunu belirten Kutucu, 'Alıştık seneler boyu. Bundan 10-15 sene önce bayramdan önceki son 4 gün dükkan kapanmazdı. Sabah yeniden tezgah kurmak, bizim için bir zaman kaybıydı. Şimdi o tür şeyler kalmadı' diye konuştu.
Çikolata lüks görülüyor
AVM'lerin hangi gün, hangi ürünün tüketimi fazlaysa, o gün ona ağırlık verdiğini ve haksız rekabete girdiğini dile getiren Kutucu, 'Kemeraltı'nın genel durumu iyi değil. Eğer yaratabildiğiniz kemik bir kadro varsa, bunlarla işi yürütebiliyorsunuz ama genel tüketimde bir azalma olduğunu hissediyorum. Aynı sorundan büyük üreticiler de dertli. Çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar, çok fazla tavizler veriyorlar. Büyük marketlere mal girdiği zaman, sadece al-sat değil, bayram sonunda bu kadar firemiz var diyor. Bu kadar ambalaj şeyi harcadım diyor. Tabi ki kaliteli bir alışverişin sonu olmuyor bunlar. Eski bir sanayicimiz vardı, o derdi. 'Kendi yarattığımız devde, şimdi kendimiz boğuluyoruz' derdi. Her sene tüketim bir önceki yıla göre fark ediyor, tüketimde azalma oluyor. Bayram ananelerin değişmesi, vatandaşın alım gücünün düşmesi ve çikolata-lokum alımının lüks görülmesi bu azalmada etkili oluyor. Bir de alışveriş son birkaç güne endeksleniyor. Bu da tabi yetiştirmenizde, hizmet verebilmenizde bir engel teşkil ediyor' ifadelerini kullandı.
Margarinli çikolata ve lokum
Eski şekerlemelere de talep olmadığını söyleyen Kutucu, 'Artık daha çok çikolata ağırlıklı satışlar oluyor. Kaliteli çikolata ama kokolin dediğimiz margarinli çikolata. İnsanlar o yöne yöneldi. Çikolata almayı tercih ediyorlar. Lokum mesela eski bir ürün ama hala güncelliğini koruyan, satılabilen bir ürün. Çok sayıda çeşitlendirildi. Eskiden sadece klasik güllü lokum ve fıstıklı kolum vardı. Ama şimdi 20-25 çeşit lokum var' dedi.