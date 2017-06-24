Şekerciler diyor ki: Nerde o eski bayramlar!

İzmir'de 74 yıldır çikolata ve şekerleme alanında hizmet veren Kemal Kutucu mağazasının sahibi Kemal Kutucu, bayram ananelerin değiştiğini, vatandaşların çikolata ve şekerlemelere eski bayramlarda olduğu kadar ilgi göstermediğini söyledi

Ali Budak- Ramazan

Gelenekler değişti

Bayram ananelerinin değişmesinin vatandaşların çikolata ve şekerlemelere olan talebini azalttığını belirten Kemal Kutucu, 'İnsanlar şimdi fiyata çok önem veriyorlar. Bunun için önemli bir fark yarattık. Ananeler değişti. Eski bayram ananeleri kalmıyor. İnsanlar bayramı tatil şansı kabul ediyorlar. Bayramlarda dışarı gidiyorlar. Aile ve büyük ziyaretleri kalmadığı için de ikramlık çikolataya talep de tabi daha az oluyor. Eskiden bayramda bir kilo çikolata tüketen, şimdi 250 gram tüketiyor. Bu da eski satışların olmamasına neden oluyor. Böyle olunca da biz daha çok kurumsallara yöneldik. O açığı o şekilde kapatıyoruz. Ekonomiden çok dert yanmamız yok ama ananeleri kaybetmemiz tabi ki üzücü. Her şey para değil' dedi.

Dükkanlar kapanmazdı

Kendileri için bayramın en büyük artısının psikolojik tatmin olduğunu belirten Kutucu, 'Alıştık seneler boyu. Bundan 10-15 sene önce bayramdan önceki son 4 gün dükkan kapanmazdı. Sabah yeniden tezgah kurmak, bizim için bir zaman kaybıydı. Şimdi o tür şeyler kalmadı' diye konuştu.

Çikolata lüks görülüyor

AVM'lerin hangi gün, hangi ürünün tüketimi fazlaysa, o gün ona ağırlık verdiğini ve haksız rekabete girdiğini dile getiren Kutucu, 'Kemeraltı'nın genel durumu iyi değil. Eğer yaratabildiğiniz kemik bir kadro varsa, bunlarla işi yürütebiliyorsunuz ama genel tüketimde bir azalma olduğunu hissediyorum. Aynı sorundan büyük üreticiler de dertli. Çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar, çok fazla tavizler veriyorlar. Büyük marketlere mal girdiği zaman, sadece al-sat değil, bayram sonunda bu kadar firemiz var diyor. Bu kadar ambalaj şeyi harcadım diyor. Tabi ki kaliteli bir alışverişin sonu olmuyor bunlar. Eski bir sanayicimiz vardı, o derdi. 'Kendi yarattığımız devde, şimdi kendimiz boğuluyoruz' derdi. Her sene tüketim bir önceki yıla göre fark ediyor, tüketimde azalma oluyor. Bayram ananelerin değişmesi, vatandaşın alım gücünün düşmesi ve çikolata-lokum alımının lüks görülmesi bu azalmada etkili oluyor. Bir de alışveriş son birkaç güne endeksleniyor. Bu da tabi yetiştirmenizde, hizmet verebilmenizde bir engel teşkil ediyor' ifadelerini kullandı.

Margarinli çikolata ve lokum

Eski şekerlemelere de talep olmadığını söyleyen Kutucu, 'Artık daha çok çikolata ağırlıklı satışlar oluyor. Kaliteli çikolata ama kokolin dediğimiz margarinli çikolata. İnsanlar o yöne yöneldi. Çikolata almayı tercih ediyorlar. Lokum mesela eski bir ürün ama hala güncelliğini koruyan, satılabilen bir ürün. Çok sayıda çeşitlendirildi. Eskiden sadece klasik güllü lokum ve fıstıklı kolum vardı. Ama şimdi 20-25 çeşit lokum var' dedi. - Ramazan Bayram ı'na günler kala İzmirli vatandaşları bayram alışverişi telaşı sardı. Bayramların olmazsa olmazı çikolata ve şeker lemeler, yine en çok talep gören ürünlerin başında geldi. İzmir'de de çikolata deyince akla gelen ilk yerlerden biri de hiç şüphesiz Kemeraltı. 1973 yılından beri Kemeraltı'nda hizmet veren Kemal Kutucu Çikolatacısı, Hasan Kutucu tarafından, 1943 yılında İzmir'in Mezarlıkbaşı semtinde küçük bir şekerci dükkanı ve dükkanın arka kısmında küçük bir ezme atölyesi ile işe başladı. Daha sonra 1973 yılında Kemeraltı'na geçen ve 1995'te Kemal Kutucu adıyla, çikolata, lokum, şekerleme ve nikah şekeri çeşitlerinde kaliteli ürünü müşterilerine ucuz fiyata hizmet vermeye devam eden işletmenin sahibi Kemal Kutucu, bayram öncesi çarşıdaki alışveriş yoğunluğunu gazetemize değerlendirdi.Bayram ananelerinin değişmesinin vatandaşların çikolata ve şekerlemelere olan talebini azalttığını belirten Kemal Kutucu, 'İnsanlar şimdi fiyata çok önem veriyorlar. Bunun için önemli bir fark yarattık. Ananeler değişti. Eski bayram ananeleri kalmıyor. İnsanlar bayramı tatil şansı kabul ediyorlar. Bayramlarda dışarı gidiyorlar. Aile ve büyük ziyaretleri kalmadığı için de ikramlık çikolataya talep de tabi daha az oluyor. Eskiden bayramda bir kilo çikolata tüketen, şimdi 250 gram tüketiyor. Bu da eski satışların olmamasına neden oluyor. Böyle olunca da biz daha çok kurumsallara yöneldik. O açığı o şekilde kapatıyoruz. Ekonomiden çok dert yanmamız yok ama ananeleri kaybetmemiz tabi ki üzücü. Her şey para değil' dedi.Kendileri için bayramın en büyük artısının psikolojik tatmin olduğunu belirten Kutucu, 'Alıştık seneler boyu. Bundan 10-15 sene önce bayramdan önceki son 4 gün dükkan kapanmazdı. Sabah yeniden tezgah kurmak, bizim için bir zaman kaybıydı. Şimdi o tür şeyler kalmadı' diye konuştu.AVM'lerin hangi gün, hangi ürünün tüketimi fazlaysa, o gün ona ağırlık verdiğini ve haksız rekabete girdiğini dile getiren Kutucu, 'Kemeraltı'nın genel durumu iyi değil. Eğer yaratabildiğiniz kemik bir kadro varsa, bunlarla işi yürütebiliyorsunuz ama genel tüketimde bir azalma olduğunu hissediyorum. Aynı sorundan büyük üreticiler de dertli. Çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar, çok fazla tavizler veriyorlar. Büyük marketlere mal girdiği zaman, sadece al-sat değil, bayram sonunda bu kadar firemiz var diyor. Bu kadar ambalaj şeyi harcadım diyor. Tabi ki kaliteli bir alışverişin sonu olmuyor bunlar. Eski bir sanayicimiz vardı, o derdi. 'Kendi yarattığımız devde, şimdi kendimiz boğuluyoruz' derdi. Her sene tüketim bir önceki yıla göre fark ediyor, tüketimde azalma oluyor. Bayram ananelerin değişmesi, vatandaşın alım gücünün düşmesi ve çikolata-lokum alımının lüks görülmesi bu azalmada etkili oluyor. Bir de alışveriş son birkaç güne endeksleniyor. Bu da tabi yetiştirmenizde, hizmet verebilmenizde bir engel teşkil ediyor' ifadelerini kullandı.Eski şekerlemelere de talep olmadığını söyleyen Kutucu, 'Artık daha çok çikolata ağırlıklı satışlar oluyor. Kaliteli çikolata ama kokolin dediğimiz margarinli çikolata. İnsanlar o yöne yöneldi. Çikolata almayı tercih ediyorlar. Lokum mesela eski bir ürün ama hala güncelliğini koruyan, satılabilen bir ürün. Çok sayıda çeşitlendirildi. Eskiden sadece klasik güllü lokum ve fıstıklı kolum vardı. Ama şimdi 20-25 çeşit lokum var' dedi.