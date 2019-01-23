Selçuk Belediyesi’nden çocuklara sömestr hediyesi

Selçuk Belediyesi çocuklar için yarıyıl tatilinde eğlenceli kültür sanat etkinlikleri düzenliyor. Bir masal atölyesi, bir çocuk tiyatrosu ve bir animasyon filmi yarıyıl tatilinde Selçuklu çocuklarla buluşacak.

Selçuk Belediyesi okulların tatile girmesiyle çocukları eğlenceli ve öğretici etkinliklerle ödüllendiriyor. 28 – 29 Ocak tarihlerinde saat 19.30’da Masal Anlatıcısı Hanife Abuş “Pijamalı Masal Gecesi’nde” Selçuklu çocuklarla bir araya gelecek. “Pijamalarını Giy Uyku Arkadaşını Al Gel” sloganıyla düzenlenecek etkinlik için 0553 575 31 29 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılması gerekiyor.



30 Ocak Çarşamba günü eğlenceli bir animasyon filmi olan Fındık İşi 2 filminin gösterimi 13.00 – 15.00 – 20.00 saatlerinde Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro Salonu’nda yapılacak. Bu keyifli animasyon filmini izlemek isteyen çocuklara her seansta patlamış mısır ikram edilecek.

Selçuklu çocukları yarıyıl tatilinde bekleyen eğlenceli etkinlikler arasında Selçuk Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek “Beş Kafadar” adlı oyun da yer alıyor. Çocuklara renkli bir masal dünyasının kapısını daha açacak olan oyun 31 Ocak Cuma günü 13.00 – 15.00- 20.00 saatlerinde Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonu’nda çocuklarla buluşacak.



Selçuk Belediyesi tarafından sömestr hediyesi olarak düzenlenen etkinlikler ücretsiz olup etkinliklere tüm çocuklarımız davetlidir.