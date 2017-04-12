Selçuk İlçesi Kaymakamı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesi kaymakamının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada kaymakam ve aracın sürücüsü ağır yaralanırken, diğer araçta bulunan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Selçuk İlçesi Kaymakamı Ayhan Boyacı, Başbakan Binali Yıldırım'ın programına katılmak için kaymakamlığa ait olan hafif ticari araçla yola çıktı. Ancak bir süre sonra Hakan Parlatan yönetimindeki araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada diğer aracın sürücüsü Ömer Özbilici hayatını kaybederken, Kaymakam Boyacı ve aracın sürücüsü Partalan ise ağır yaralandı.Kazayı görenler olay yerine ambulans ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere taşıdı. Hayatını kaybeden Özbilici'nin cansız bedeni de İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.