Selçuk İZBAN'A hazırlanıyor

Selçuk İstasyon Meydanı İZBAN için hazırlanıyor. Kent görünümüne önem veren Selçuk Belediyesi kentin önemli akslarından biri olan Selçuk İstasyon Meydanı'nda peyzaj çalışmaları yapıyor

2017 Eylül ayında IZBAN'ın Selçuk'a gelmesiyle ilçenin önemli geçiş noktalarından biri haline gelecek olan İstasyon Meydanı'nı güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Kent görünümüne önem veren Selçuk Belediyesi bu kapsamda alanda yaptığı yeni çalışmalarla Selçuk Kent Meydanı'nı İZBAN'a hazırlıyor.



İzmir'in güney kapısı olarak adlandırılan ve Selçuk'un önemli bir geçiş noktası olmasının yanı sıra kentle ilgili deve havutlama gibi pek çok önemli etkinliğin de merkezi olan İstasyon Meydanı'nın İZBAN'ın Selçuk'a gelmesiyle ayrı bir önem kazanacağını belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, 'Selçuk, 2017 yılının Eylül ayında İZBAN ile tanışacak. Biz de öncelikle Selçuk İstasyonu Meydanı'nı daha da güzelleştirmek için peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Bu meydan uygulama projesiyle 2013 yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulama Ödülü'ne sahip bir meydandır. Su kemerleriyle apayrı bir anlam kazanan İstasyon Meydanı, İZBAN ile ilçemize ulaşım başladıktan sonra İzmir'in dört bir yanından ilçemize gelecek olan yüzlerce kişiyi karşılayacak olan kentin yüzü' dedi.



