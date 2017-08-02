Selçuk, İZBAN üssü olacak

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı Selçuk'ta devam eden, hayata geçen projelerin gidişatı hakkında bilgi verdi. TOKİ, İZSU çalışmaları, doğal gaz, İZBAN, Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi gibi projelerin aşamalarını değerlendiren Başkan Bakıcı, halkın beklediği projelerin bir bir hayata geçeceğini söyledi

İZBAN'ın 8 Eylül'de deneme seferlerine başlayacağını söyleyen Başkan Bakıcı, 'Selçuk bugün aktarma özelliğine sahip olan bir ilçe olacak. Nazilli, Söke ve Denizli'den gelen trenler burada yolcularını bırakıp İZBAN'a aktarabilecekler. Selçuk böylece üs konumuna gelmiş bir ilçe olacak' dedi.



Hastane alanı



Selçuk halkı tarafından uzun süreden beri beklenen TOKİ Projesi'nde önemli bir adım atıldı. 905 bin metrekarelik alan TOKİ'nin üzerine geçti. Pranga Mevkii olarak bilinen yeni alanın deprem riski açısından da oldukça güvenli olduğunu belirten Başkan Bakıcı, '905 bin metrekarelik alan şu an TOKİ'nin tapulu malı oldu. Alan üzerinde yapılan evler Çeşme modeli şeklinde olacak. Yani Selçuk'un tarihi ve kültürel yapısına uygun olacak' dedi.



Daha önce TOKİ'ye tahsis edilmesi düşünülen 136 dönümlük alanda ise hastane yapılacak.

2016'da açılan yarışma ile projesi seçilen Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi'nin uygulama projesinin şu anda çizildiğini ifade eden Başkan Bakıcı, 'Selçuk'ta ilk kez belediyenin imkanlarıyla bir kültür merkezi yapılacak. 2018 yılında uygulama projesi bitirilerek ihaleye çıkılacak. Kültür ve Gençlik Merkezimiz basit, sade, düşük maliyetli ve bir o kadar da fonksiyonel olacak' dedi. Başkan Bakıcı ayrıca gençlerin sanat, spor ve sanatsal etkinliklerinin yanı sıra Kültür ve Gençlik Merkezi'nin kentte yarattığı dönüşümle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz' diye konuştu.



Yeraltı otoparkları



Selçuklular'ın kamuoyunda her zaman dile getirilen otopark konusuyla ilgili de Başkan Bakıcı'dan yeni park alanları açıklaması geldi. Kaymakamlık binasının yeni yerine taşınmasının ardından eski kaymakamlık binasında yeraltı otoparkı yapılacağını söyledi. Devam eden ve yapılacak projelerin yanı sıra hayata geçmiş projeler hakkında da bilgi veren Başkan Bakıcı, 'Selçuk'ta görülmemiş bir dere ıslahına giriştik. Abuhayat deresi boydan boya yenilendi. Barış caddesi sel yaratan unsurlardan kurtarıldı. Bu kış inşallah mezarlığı artık su basmayacak. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne büyük görev düşüyor. Mezarlığı su basmaması için İzmir Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Şu anda orada istinat duvarı izni vardır; ihalesi de vardır. Kısa zamanda o derenin etrafı çepeçevre su basmasın diye kararlarını aldık' dedi.