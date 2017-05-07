Selçuk Kantaron Festivali ile renklendi

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen Selçuk-Efes Kantaron Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İstasyon Meydanı'nda Selçuk'un simgesi su kemerlerinin gölgesinde gerçekleşen festivale Selçuk Kaymakam Vekili Ahmet Ali Barış, AK Partili Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı ve eşi Ayşen Bakıcı'nın yanı sıra İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Strateji ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Ensarioğlu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Karakaya, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürü Mehmet Tevfik Ongun, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdür Yardımcısı Adnan Yusuf Güney ve 122 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Burçin Tuba Özaslan, MHP Selçuk Belediye Meclis üyesi Yaşar Yılmaz, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Güller ile Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu ve çok sayıda vatandaş da katıldı.





Lezzet, doğallık ve eğlencenin hakim olduğu festivalde, kortej yürüyüşüyle başladı. Gün boyu yemek tadımları, yarışmalar ve söyleşilerle devam eden festivalde, Selçuklu kadınların açtığı stantlarda hamur işleri başta olmak üzere ev yapımı birçok yiyecek, yöresel otlar ve el emeği ürünler satışa sunuldu. Gün içerisinde Selçuklu ödüllü aşçılar Aydın Sürer ve Zeynep Tankaş'ın yaptığı kuzu etli şevket-i bostan, dolma, ot kavurması yemek tadımları büyük ilgi gördü. Festivalin ilk gününde en çok ilgi çeken etkinliklerden biri de Ege Bölgesi Yemek Yarışması oldu. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmanın birincisi Özge Kimsesiz oldu.





"TOPRAKLARIMIZI, SUYUMUZU KORUMALIYIZ"





Kortej yürüyüşüyle başlayan Selçuk-Efes Kantaron Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk'un tarihi ve kültürel zenginliğini yanı sıra doğal zenginliğine dikkat çekti. Başkan Bakıcı, "Bu toprakları, iklimimizi, suyumuzu korumalıyız. Bugün festivalini düzenlediğimiz kantaronun birçok yerde yetiştiğini biliyoruz. Ancak ifade edilen diğer adı Saint John otu olan kantaronun antik çağdan beri bu topraklarda kullanıldığıdır. Şirince'de en iyi kantaron otunun da yetiştirildiği ifade edilmektedir. Tarih boyunca kantaron birçok derde deva olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla biz de Selçuk'un bitkisel zenginliğine vurgu yaparak bu festivali, 'Selçuk Efes-Kantaron Festivali' adı altında yapmayı uygun gördük. Selçuk Efes Kantaron Festivali daha büyüyerek önümüzdeki yıllarda devam edecektir" dedi.





Selçuk Efes Kantaron Festivali'nin ilk günü Ege Yöresi Zeybek ve Zuhal Fitness Dans gösterileri ve Akdeniz Kent Orkestrası'nın üç saate yakın süren





konseriyle son buldu. Festival bugün Araştırmacı Yazar Kemal Güzelsin'in Selçuk Efes Kent Belleği'nde yapacağı sunumla başlayıp Zeytin Dostu Derneği'nin sunumuyla devam edecek. Yabancı Gelinler Yemek Yarışması ile devam edecek festivade, halk oyunları ekipleri gösteri sunacak,





Işıl Günay ve Orkestrası bir konser verecek.

Kaynak: