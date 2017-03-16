Selçuk kasımda doğalgaza kavuşuyor

İzmir'in Selçuk ilçesine doğalgaz gelmesiyle ilgili yapılan teknik toplantıda, 1 Mayıs'ta çalışmalara başlanacağı, kasım ayı içerisinde de kullanıma hazır hale getirileceği açıklandı

Selçuk'a doğalgaz gelmesiyle ilgili yapılan teknik toplantıdan müjdeli karar çıktı. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmirgaz Genel Müdürü Burçin Yandımata, DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Karayolları Bölge Müdürü Abdülkadir Uyaroğlu, AK Partili Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen ve AK Partili Selçuk Belediye Meclis Üyeleri katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya Selçuk'a doğalgaz gelmesi için Devlet Su İşleri'nin bir ay içerisinde koordinatları belirleyip İzmirgaz'a teslim edeceğini belirterek 1 Mayıs'ta sahaya inerek bu yıl kasım ayı içerisinde Selçuk'a doğalgazı getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kaya, 2017 yılı içerisinde Selçuk'ta İZBAN, Hükümet Konağı, Adliye Sarayı, TOKİ, Antik Kanal ve teleferik gibi yatırımların da hayata geçirileceğini açıkladı.



Selçuk'un doğalgaz özleminin biteceğini bildiren Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, doğalgaz ile ilgili çalışmaların başlaması için teknik bir toplantı yaptıklarını söyleyerek Selçuk halkı adına emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.



İzmirgaz Genel Müdürü Burçin Yandımata ise, "Yaklaşık 23 kilometrelik Torbalı'dan buraya doğalgaz gelecek. Şehir içerisine öncelikle 2 tane, toplamda 4 tane bölge regülatörü konulacak. İçeride de 10-12 kilometre servis hatlarını kapsayan bir çalışma yapılacak. Mayıs ayında başladığımız takdirde Kasım ayı içerisinde Selçuk'a doğalgaz arzını sağlayacağız" dedi.

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