Selçuk'ta 15 Temmuz Parkı açıldı

Selçuk Belediyesi tarafından yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı açıldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin birinci yılı sebebiyle açılışı yapılan park sayesinde 15 Temmuz şehitlerinin anısı yaşatılmış olacak

Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nın açılışına Selçuk Kaymakam Vekili Dr. Hasan Tanrıseven, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk Cumhuriyet Savcısı Gökhan Emre Albay, Selçuk Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Alptuğ Aydınlı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK ve Meslek odaları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehitlerimizi unutmayacağız



Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarıyla devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nın açılışında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı 15 Temmuz'un tarihi bir ders olduğunu, Türk milletinin demokrasi ve milli egemenliğe büyük bir kararlılık ile karşı çıktığını vurgulayarak; "Siyasi düşüncesi ne olursa olsun Türk halkı tek yürek, tek yumruk olarak demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Sahip çıkmıştır çünkü nasıl ki vatan toprağı kutsalsa, Türk halkı bu kutsal vatan toprağı uğruna Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı yürütmüşse; 15 Temmuz gecesi demokrasi ve milli iradesine de aynı kararlılıkla sahip çıkmıştır. Tabi bu önemli destan yazılırken maalesef aralarında güvenlik güçleri ve sivil vatandaşların bulunduğu 249 vatandaşımızın şehit olması yüreğimizi yakmıştır" dedi.



Büyük kahramanlığa küçük hatıra



15 Temmuz'un bir iyi bir de kötü sonucu olduğunu dile getiren Başkan Bakıcı; "Kötü olan sonuç devlet içerisindeki hain bir yapılanmanın darbeye teşebbüs etmiş olmasıdır. İyi olan sonuç ise adeta; her şerde bir hayır var dedirten cinstendir. Türk halkı milli iradesinin yok sayılması karşısında hiç düşünmeden birlik olmuştur. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun Türk halkı tek yürek, tek yumruk olarak demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır" dedi.



Açılışı yapılan parkın 15 Temmuz Şehitlerinin anısını yaşatmayı amaç edindiğini belirten Başkan Bakıcı; "Bu park bir milletin kendi kaderine sahip çıkmak adına gösterdiği büyük kahramanlığın küçük bir nişanesi olarak ilçemize armağan etmekten mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi. 15 Temmuz sürecinde demokrasiye sahip çıkmak adına adım atan herkese teşekkür etmenin bir borç olduğunun altını çizen Başkan Bakıcı; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğü uğruna canını yok soyan ve 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkma adına demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.