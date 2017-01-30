Selçuk'ta 3 araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir'in Selçuk İlçesi'nde, üç otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Belevi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuk'tan Tire yönüne seyir halinde olan Mehmet Kireli yönetimindeki 35 YFE 22 plakalı otomobille karşı yönden gelen Enes Kopar idaresindeki 06 GRB 33 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza yapan otomobillere Hüseyin Doğan yönetimindeki 09 YH 371 plakalı otomobilde arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulanan Süleyman Bal, Şükriye Kopar, Ali Mantoğlu, Mehmet Mantoğlu, Aytekin Yorgancı ve Muhammet Paşalı yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Kireli yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan sadece Süleyman Bal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.