Selçuk'ta ambalajlar 50 noktada toplanacak

Selçuk'ta ambalaj atıkların geri dönüştürülmesi açısından önemli bir adım atıldı. Selçuk Belediyesi, ÇEVKO ve alanında çevre lisansına sahip ECOREC firmasıyla birlikte toplam 50 adet ambalaj atığı toplama kutusu yerleştirildi. Ambalaj atığı kutularında bulunan karekod sistemiyle vatandaşlar hangi tür ambalaj atıklarını nereye atabileceklerini internet üzerinden öğrenebilecek.

2018 yılında toplam 750 ton ambalaj atığının toplandığı Selçuk'ta geri dönüşüm hamlesi sokaklara taşındı. Kentin değişik noktalarına konulacak olan ambalaj atığı kutularının mavi renkte olan 25 tanesine cam, plastik, metal, kağıt gibi ambalajlar atılacak. Sarı renkte olan diğer ambalaj atığı toplama kutuları ise her türlü atık şişeler için kullanılabilecek. Selçuk Belediyesi'nin dahil olduğu www.nereyeatayim.com internet sitesi üzerinden vatandaşlar hangi tür atıkları kentin hangi noktasında bulunan geri dönüşüm kumbarasına atabileceklerini öğrenebilecekler. Atıkların kaynağında düzgün toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda gelişen yeni şartlara göre ambalaj atıklarının kaynağında düzgün toplanmasını kolaylaştırmak ve toplama ekipmanlarının doğru takip edilebilmesini sağlayan sisteme Selçuk Belediyesi de dahil oldu.

Turizme ve ekonomiye katkı

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, başkan yardımcıları ve Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanı Ömer Eşit, Selçuk kent merkezinde kentin değişik noktalarına konulan ambalaj atığı kutularını incelediler. İstasyon Meydanı, Şahabettin Dede Caddesi gibi ana geçiş güzergâhı olan noktalarda yer alan ambalaj atığı toplama kutular hakkında bilgi veren Başkan Bakıcı; "Turizmle ilgili bir ilçede böylesine bir çalışmayı başlatmanın çevre duyarlılığının yanı sıra ekonomik açıdan da büyük önem taşıdığını düşünüyorum" dedi. Geri dönüşüm konusunda son yıllarda önemli gelişmeler olduğunu belirten Başkan Bakıcı; "Bu konu ile ilgili başlatılan kampanyada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.