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    • Selçuk'ta kaza: 1 ölü, 14 yaralı

    İzmir'in Selçuk İlçesi'nde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8'i ağır, 14 kişi ise yaralandı

    21 Eylül 2016 Çarşamba 08:51
    Selçuk'ta kaza: 1 ölü, 14 yaralı
    Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Çamlık Mevkii'nde meydana geldi. Aydın'dan Selçuk İlçesi'ne yolcu taşıyan 58 yaşındaki Hüseyin Kostak yönetimindeki 35 LDT 56 plakalı minibüs, iddiaya göre şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen 22 yaşındaki Mert Yakınkaya yönetimindeki 09 AP 671 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle üç parçaya ayrılan otomobilin motoru, yaklaşık 30 metre ileriye fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü Yalınkaya hayatını kaybetti, minibüste bulunan biri hamile kadın, 14 kişi de yaralandı.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aydın, Söke, Kuşadası ve Selçuk'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu hafif olan 6 kişiye ayakta müdahale edildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir Kaza, Selçuk Kaza, Trafik Kazası

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