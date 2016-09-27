Uzunca bir süre önce yıkımına karar verilen ve eski olması nedeniyle tehlike arz eden Selçuk eski Vergi Dairesi Binası'nda yıkılan 900 metrekarelik alanda yeni bir meydan düzenlemesi yapılacak. Kentin ana meydanını Siegburg Caddesi'ne bağlayacak olan meydan Selçuk Belediyesi tarafından yeşil alan ve park olarak düzenlenecek.



Şehitlerin anısı yaşatılacak



Gerçekleştirilen yıkımda asıl amacın çevre için tehlike arz eden bir binanın ortadan kaldırılması olduğunun altını çizen Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; 'Yasal işlemlerin uzamasından dolayı biraz gecikmişte olsa atıl olan bu binanın yıkımına başlandı. Bu yıkımdan sonra Selçuk halkı çarşı içerisinde nefes alınacak güzel bir alana kavuşmuş olacak. Kentin en kalabalık caddesi olan Siegburg Caddesi ile İstasyon Meydanı birbirine bağlanacak. Burada yapılacak parkın ismini de belediye meclisimizin uygun bulacağını düşündüğümüz "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı" olarak belirlemek istiyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce yine Selçuk Belediye Meclisi'nden çıkan kararla mevcut tören alanımıza Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adını vermiştik' dedi.







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