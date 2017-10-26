Sele kapılarak şehit olan askerin acı haberi İzmir'deki ailesine iletildi

Tekirdağ'da sel sularına kapılarak şehit olan 21 yaşındaki Sefa Parhan'ın acı haberi İzmir Çiğli'de yaşayan ailesine iletildi

Sele kapılarak şehit olan askerin acı haberi İzmir'deki ailesine iletildi

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde selde mahsur kalanları kurtarmak amacıyla yola çıkan askeri araç devrilmiş, bir asker de sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Sele kapılan askerden bugün sabah ise acı haber gelmişti. Askerin cesedi ağaca sarılı halde bulunurken, kimliğinin de Sefa Parhan olduğu bildirildi. 21 yaşındaki Parhan'ın acı haberi İzmir'in Çiğli İlçesi'nde yaşayan ailesine bildirildi.

Askeri yetkililer ve sağlık ekipleri birlikte giderek aileye acı haberi bildirdi. Acı haber üzerine gözyaşlarına boğulan ailenin Tekirdağ'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Parhan'ın AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan'ın kardeşi olduğu öğrenilirken, bekar olduğu ve terhisine 17 gün kaldığı da belirtildi.

Şehidin cenazesi yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tekirdağ #şehit #asker sel #sefa parhan
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