'Selim' krizi 'Yaşar'a pazar kaybettirdi

Yaşar Holdingin patronu Selim Yaşar, referandumun ardından Facebook hesabından İzmir'de en yüksek 'Hayır' oyunun Karşıyaka'da çıktığını hatırlatarak, 'Ankara'yla ters düşmememek için' sponsorluğu gözden geçirebileceklerini yazmıştı. Bu paylaşım üzerine şirket ürünleri boykot edildi. Şirketin satışları yüzde 25 düşerken Pınar'da örgütlü Tek Gıda İş Sendikası, 'Boykot kampanyası linçe dönüştürüldü' dedi



Karşıyaka basketbol takımına 'Pınar' markasıyla sponsorluk yapan Yaşar Holding, yeşil-kırmızılı kulübe destek vermeye devam edeceklerini bir kez daha duyurdu.

Holdingin patronu Selim Yaşar, referandumun ardından Facebook hesabından yaptığı 'Evet' paylaşımına gelen tepki sonrasında, İzmir'de en yüksek 'Hayır' oyunun Karşıyaka'da çıktığını hatırlatarak, 'Ankara'yla ters düşmememek için' sponsorluğu gözden geçirebileceklerini yazmıştı. Söz konusu paylaşım nedeniyle sosyal medyada başta Pınar olmak üzere şirket ürünlerine boykot kampanyası başlatılmıştı. Firmaya yönelik boykota dönüşen tepkiler üzerine holdingden yapılan 'zorunlu' açıklamada, yönetim kurulu başkanı Selim Yaşar'ın paylaşımının holdingi ve Yaşar ailesini bağlamayacağı savunulmuştu. Yaklaşık bir hafta sonra kamuoyuna bu açıklamayı hatırlatma ihtiyacı duyan holding, Karşıyaka taraftarlarına ise "Karşıyaka'ya desteğimiz, var olduğumuz sürece devam edecektir. Sponsorluğumuzun sürdüğünü ve Karşıyaka'mızın her zaman gururla destekçisi olduğunu bilmenizi isteriz" diye seslendi.



Satışlar % 25 düştü, sendika sahip çıktı

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'ın referandum sonrası yaptığı açıklamaların ardından başlayan tartışma devam ederken Pınar'da örgütlü Tek Gıda İş Sendikası, "Boykot kampanyası linçe dönüştürüldü" dedi. Sendikanın açıklamaları dikkat çekti.Sosyal medyada dalga dalga yayılan boykot ve çağrıların ardından satış rakamlarına göre Yaşar Holding'in en önemli amiral gıda markası "Pınar"ın ürünlerindeki oranlar düştü. Satışta yüzde 25 düşüş yaşayan kurum indirim yapma kararı aldı.Bir yandan Selim Yaşar'ın açıklamalarını toparlamaya çalışan Yaşar Grubu diğer yandan piyasadaki tepkiler üzerine ürünlerin arz-talep dengesini ayarlamaya çalışıyor. Gıda ürünlerine yansıyan boykot piyasayı da etkilerken satışların ciddi oranda azaldığı, ürünlerde iadelerin oranlarının da yükseldiği belirtildi.Gelen tepkilerin artması üzerine Pınar'da örgütlü olan Türk-İş Sendikası'na bağlı Tek Gıda İş Sendikası'ndan açıklama geldi. Tek-Gıda, "Sendikamızın 50 yıldır örgütlü olduğu Pınar işletmelerinin de bünyesinde bulunduğu, ülkemizin saygın kurumlarından olan Yaşar Holding'e karşı sosyal medya üzerinden başlatılan Boykot kampanyası adeta bir linçe dönüştürülmüştür" dedi.Pınar'ın bir Türkiye markası olduğunun anlatıldığı açıklamada, "Ulusal kuruluşlarımızdan olmasının yanı sıra çalışma hayatında işçi haklarına ve sendikal örgütlülüğe saygılı ve duyarlı olan Yaşar Holding'in tamamen kişisel bir açıklamadan dolayı karalanmasını büyük bir talihsizlik olarak değerlendirmekteyiz.Ülkemizin kaynaklarıyla, yine ülkemiz sınırları içerisinde ve sendikal yapıyla birlikte katma değer üreten, istihdam sağlayan bir kuruluşa sahip çıkmak hepimizin görevi. Yöneticisi dahi olsa kişisel olarak yapılan açıklamanın hele de özür dilenmişse kuruma ve dolayısıyla tüm yapıya mal edilmesini kabul edilemez bulmaktayız.Bunun yanı sıra, vatandaşlık görevini yerine getiren her bireyin tercihine ve özgürlüğüne her iki kesimin de saygı göstermesi gerektiğine inanıyor, ülkemizin birlik ve beraberliği için sağduyu ve hoşgörüye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.