Selvitopu: Bizim önceliğimiz insan

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, hedeflerinin belediye olarak halkla direk ilişki kurabilecekleri merkezler açmak olduğunu belirterek “Amacımız halkın belediyesi olmak. 500 bin insanın belediyesi olmak. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, her zaman kardeşliği sevgiyi, hoşgörüyü geliştirdiğimiz ortamları hep birlikte yaratacağız. Biz insanlığı, kardeşliği sevgiyi hoşgörüyü hâkim kılacağız. Önce insan diyeceğiz” diye konuştu

Karabağlar Belediyesi’nin Mimkent’de bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan spor tesisi, yapılan yeni düzenleme ile semt merkezi olarak da hizmete girdi. Hem spor tesisi hem de yapılan düzenlemelerle semt merkezi olarak hizmet verecek olan tesiste ilk kahvaltıyı Başkan Muhittin Selvitopu, kadınlarla birlikte yaptı.

Mahalle muhtarlarının da katıldığı kahvaltıda Kadınlarla tek tek tokalaşan Başkan Selvitopu, onlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Hedeflerinin her mahalleye bir semt merkezi açmak olduğunun altını çizen Selvitopu

“Bu semt merkezini açarak önümüzdeki dönem kadınlara yönelik çeşitli kurslar gerçekleştireceğiz. Semt merkezlerini Karabağlar’ın her yerine yaymaya çalışıyoruz. Ayrıca burada büyük bir kültür merkezini İzmir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirecek. Projesi tamamlandı. Amaç bu bölgedeki sosyal, kültürel ihtiyaçları gidermek. Ayrıca merkez tamamlandığında yerel yönetimlerin halkla direk ilişki kurabilecekleri bir mekân olacak” dedi.

Önceliğimiz insan

Hedeflerinin belediye olarak halkla direk ilişki kurabilecekleri merkezler açmak olduğunu da belirten Başkan Selvitopu “Amacımız halkın belediyesi olmak. 500 bin insanın belediyesi olmak. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, her zaman kardeşliği sevgiyi, hoşgörüyü geliştirdiğimiz ortamları hep birlikte yaratacağız. Biz insanlığı, kardeşliği sevgiyi hoşgörüyü hâkim kılacağız. Önce insan diyeceğiz” diye konuştu.

Açılışlar önümüzdeki aylarda gerçekleşecek

Karabağlar Belediyesi olarak yapımı devam eden Barış Mahallesi Semt Merkezi’nin tamamlanma aşamasında olduğu, 270 kız öğrencinin barınacağı Yurt Binası açılışını önümüzdeki aylarda gerçekleştireceklerini ifade eden Selvitopu, spor tesisi çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi. Selvitopu son olarak İzmir’in Türkiye’nin aydınlık yüzü olduğunu belirterek “Gelecekte her şeyin bu ülkede güzel olmasını diliyorum. Bizler demokrasiye inanıyoruz. Seçim sonuçlarına saygı göstermek demokrat olmanın, demokrasiye inanmanın gereğidir. Ama şundan da hiç korkmayacağız Yanlışların üzerine gideceğiz ve yanlışlara karşı da her zaman dimdik ayakta duracağız. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.