Selvitopu'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar'da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Selvitopu ayrıca, yapımı tamamlanan Kız Öğrenci Misafirhanesi’nin açılışına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti

Güncel konular ve değerlendirmelerin ele alındığı ziyarette, Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin ilçede tamamlamış olduğu çalışmaları ve projeleri bir kitapçık içinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sundu. Yapımı tamamlanan ve ilçede örnek bir bina olarak gösterilen Karabağlar Kız Öğrenci Misafirhanesi’nin 270 kız öğrenciye ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Selvitopu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu açılışa davet ederek kendisini Karabağlar’da ağırlamaktan büyük onur duyacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da verdiği bilgiler için Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.