Selvitopu müteahhitlerle buluştu

KARABAĞLAR Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Müteahhit ve İşadamları Derneği (KAMİDER)Başkanı Hasan Özkaya ve dernek üyeleri ile bir araya geldi

Toplantıya Selvitopu'nun yanı sıra başkan yardımcıları Alev Ağrı, Hüseyin Hepşengüller, meclis üyeleri ve bürokratlarla birlikte KAMİDER üyeleri katıdı. KAMİDER Başkanı ve üyelerinin ilçede ve belediyede yaşanılan sorunları ve önerileri aktardığı toplantıda, Karabağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Topçu da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Başkan Selvitopu ise sorunları açıkça konuşarak ortak bir yol bulacaklarını dile getirdi.





Belediyede işlemlerin kısa sürede tamamlanmasını istediklerinin altını çizen Selvitopu, “Yapılan iş, ciddi iş. Bunun da planlamasının sağlıklı yapılması gerekir. Mevzuat neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket etmek gerekir. Konuları hep beraber paylaşıp ortak bir noktada anlaşabilirsek birçok sorun kendiliğinden çözülmüş olur. Bu süreci kısaltmanın yolu ne olur bunun üzerine çalışacağız" dedi. Karşılıklı görüş ve önerilerin aktarıldığı toplantının faydalı geçtiğini ifade eden müteahhitler, toplantı sonunda daha sık bir araya gelme teklifinde bulunurken, Başkan Selvitopu da bu toplantıların 3 ayda bir tekrarlanacağını sözlerine ekledi.

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