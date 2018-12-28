Sema Pekdaş: 2019 mutluluk getirsin

Sivil Toplum Örgütleri ziyaretlerini sürdüren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, son olarak Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'ni ziyaret etti., yeni yıl dileklerini paylaştı.

Yasin Çetin - Birlik Başkanı Yalçın Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleriyle biraraya gelen Pekdaş, belediye çalışmaları, yapılan projeler ve gelecekte yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. Demokratik ülkelerde kamuoyunun gücünün önemine değinen Pekdaş, "Demokrasi için kamuoyu oluşturulması önemlidir. Çabalarınız takdire değer. Bu kent için sorumluluğunuz devam ediyor. Yurttaş kimliklerinizle, bu görevleri yapmış birikimli kimliklerinizle bu STK aracılığıyla kamuoyu oluşturmak için çalışmak büyük onur" diye konuştu. Herkesin yeni yılını da kutlayan Pekdaş, "Yeni yıla iyi temennilerle birlikte girelim. Bir yıl daha bitti. Zaman çabuk bitti. Yeni yıl ülkemize, kentimize mutluluk getirsin. Sağlıklı günler sizi beklesin. Gönlünüzce bir yıl olsun. Bütün dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olsun. Bugün yeni yıl pastasını birlikte keselim istediğim için memnuniyetle de geldim" dedi.

Seçim sürecinde ihale olmaz

Başkan Pekdaş, Tepecik'teki kapalı pazaryerinin yerine inşa edilecek yeni hizmet binasıyla ilgili bilgilendirme de yaptı. Pekdaş, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta burasının ruhsatını da kestik. Öyle ki binanın akustik projesine kadar tüm projeler çizildi. İhale yapılır hale geldik. Ama bu seçim sürecinde ihale yapmamız doğru olmaz. Yeni dönemde ilk iş bu ihaleyi yapmak olacak. Pazar verimli çalışmadı. Bir iş de zorlayarak da olmuyor. Pazarın içi boş. Belki bu değişiklik o bölgeyi canlandırır. Biz yarışmayla bu projeyi tespit ettik" diye konuştu.