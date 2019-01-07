Sema Pekdaş: Çınartepe'yi bize geri verin

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kira sözleşmesi geçen yıl sona eren ve açılan ihaleyle özel şahsa kiralanan Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın yeniden belediyeye tahsis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Nigar Nak - Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kars Demokrat Dernekleri Federasyonu Yönetimini ağırladı. Federasyon Başkanı Tarkan Eledağ ve yönetim kuru üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Pekdaş, Kars'tan göç etmiş vatandaşların ağırlıkta yaşadığı Gültepe Semti'yle ilgili merak edilen konularda bilgi verdi.

Gültepe cazibe merkezi olmalı

Gültepe'de hem Konak hem de Büyükşehir Belediyesi'nin çok iş yaptığını dile getiren Pekdaş, son dört yılda bölgenin haritalarının çıkarılıp, yeni imar planları hazırlanması, Çıtak arazisi olarak adlandırılan bölgede yaşayan vatandaşlara tapularının verilmesi gibi birçok önemli projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Gültepe'yi cazibe merkezi haline getirmek için bu düzenlemelere ihtiyaç olduğunu savunan Pekdaş, "Bu iş hemen geceden sabaha olmaz. Gültepe 1960 yıllarda iskan dışı alanken, bir kaç yıl sonrasında 50, 60 bin nüfusa sahip bir yerleşim yeri olmuş. Aşırı göç almış. Ama artık her şey değişti. Orada doğan çocuklar büyüdü. Başka dünyaların var olduğu görüldü. İki göz odalı ev artık yetmiyor. Fabrikalar vardı, şimdi onlar bir bir kapandı. O dönem göçenler şimdi yaşlandı. Sobasını yakacak odunu, kömürü taşıyacak gücü kalmadı. Bugün gelinen noktada halk park istiyor, spor alanı istiyor, otobüs istiyor, doğalgaz istiyor, arabasına otopark verilsin istiyor. Bu nedenle yeni bir imar planına ihtiyaç vardı. Yoğun uğraşlar sonunda hazırladık ve belediye meclisimizden geçirdik. Kolay uygulanabilir ve bölge halkının yararına olan bir plan oldu" dedi.

Bizim hakkımız

Görüşmede Başkan Pekdaş, Gültepe Semti'nde yer alan ve mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı hakkında bilgilendirmede bulundu. Geçen yıl belediyeyle olan protokolün sona ermesinin ardından bakanlığın ormanlık araziyi ihale yoluyla özel bir işletmeye kiralamasına da değinen Pekdaş, "Burası Tarım ve Orman Bakanlığı'na aitti. Biz kiracıydık. Kira süresi bitmeye yakın 'Burasını bize devredin' dedik. Son dakikaya kadar olumlu yaklaştılar ama sonunda ihaleye çıktılar. Biz belediye olarak ihaleye de girdik. Ama çok büyük rakamlar verildi. Bizim veremeyeceğimiz fiyatlar teklif edildi. Oysa biz orda hem kira veriyorduk, hem güvenlik çalıştırıyorduk hem de ormana bakıyorduk. Şimdi ihaleyi kazanan sözleşmeyi fes etmiş. Orasını terk edilmiş halde bıraktılar" diye konuştu.

Bakanlıktan arazinin tahsisi için taleplerinin hala devam ettiğini belirten Pekdaş, "Tahliye kararı çıktıktan sonra üst üste dilekçeler gönderdik. Hala bekliyoruz. Şehrin içinde orman arazilerinin mutlaka belediyelere tahsis edilmesi gerekiyor. Orman vasfını korusun ancak belediye olarak biz o ormanın bakımını yapıyorsak, kira ödememize gerek kalmadan bize devredilmeli" dedi.