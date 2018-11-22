Şemikler'e mahalle merkezi müjdesi

Karşıyaka Belediyesi, kadınlara kültürel ve sosyal yaşamın kapılarını açan mahalle merkezlerine bir yenisini daha ekliyor. Şemikler'de yıllardır kullanılmayan ve atıl bırakılan pazar yerini Mahalle Merkezi’ne dönüştüren belediye, açılışı ise Aralık ayında yapacak

Karşıyaka'nın farklı bölgelerinde bulunan 9 mahalle merkezi ile binlerce Karşıyakalıya hizmet veren Karşıyaka Belediyesi, Şemikler’deki atıl pazar yerini Mahalle Merkezi’ne dönüştürme çalışmalarında da sona yaklaştı. Toplam 550 metrekare kapalı alana sahip olan tesiste, 3 ana toplantı ve etkinlik salonu ile idari ofis ve mutfak yer alacak.

ÜCRETSİZ KURSLAR

Kapı- pencere montajı ve engelli asansörünün de hizmete alınmasıyla tamamlanacak olan tesis, Aralık ayının sonlarında hizmete açılacak. Şemikler Mahalle Merkezi'nde, ücretsiz meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenecek. Kadınlar bu kurslarda yeni beceriler edinirken, sosyal yaşamda da daha aktif rol alma fırsatı bulacak. Sağlık, hukuk ve psikoloji gibi alanlarda uzmanların katılımıyla söyleşiler yapılacak. Kadınların kişisel gelişimlerini destekleyici seminerler düzenlenecek. Çeşitli aktivitelerle sosyalleşme, dayanışma ve yardımlaşma ortamları yaratılacak.

HER ALANDA HİZMET

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Şemikler Mahallesi ve çevresinde yaşayan kadınların bir araya gelebilecekleri, sosyalleşme imkanı bulacakları bir alan yaratıyoruz. Burada hem aktiviteler gerçekleştireceğiz hem el becerilerini geliştirebilecekleri kurslar açacağız. Uzman sosyolog ve psikologlarımız da vatandaşlarımıza hizmet verecek. Avukatlarımız hukuki danışmanlıklarını yapacak. Yani, mahalle sakinleri, eksik olan her şeyini mahalle merkezinde tamamlayabilecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.