Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan 188 işçinin davası sürüyor

Geçtiğimiz yıl Medlog Lojistik Gemicilik ve Turizm A.Ş lojistik firmasında çalışan 188 işçinin sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalarıyla ilgili dava sürüyor. Avukat Tacettin Çolak, "İşveren, sendikaya üye olan işçilerin üyeliğini öğrendi. 'İşyerimizde zarar ediyoruz, işi taşerona devrediyoruz' şeklinde bir gerekçeyle 8 ayrı bölgedeki 188 işçiyi işten çıkardı. Bu kişilerden 32'si ise İzmir'de çalışan işçilerdi" dedi

Zeynep Kaya-MSC'nin gemilerle limana gelen konteynerlerini Medlog Lojistik Gemicilik ve Turizm A.Ş araçlarıyla Türkiye'ye dağıtan 188 işçi Türkiye'nin 8 ayrı bölgesinde Nakliyat İş Sen içinde örgütlendi. İşverenin durumu öğrenmesi üzerine 'işten zarar ediyorum' gerekçesiyle 188 işçinin işine son verildi. İşçiler işe iade talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir'de Nakliyat İş Sen vekili olarak davayı sahiplendiklerini belirten Avukat Tacettin Çolak, 'MSC'nin Türkiye'deki taşıma işini yapan Medlog Lojistik Gemicilik ve Turizm A.Ş.'de çalışan 188 işçi, 2016 Ağustos ayında Nakliyat İş Sen'e üyelikte bulundu. Üyeler sadece İzmir'de değil, İstanbul Esenyurt, Bursa Gemlik, Gebze, Mersin, Tekirdağ, Samsun ve İskenderun'da olmak üzere toplam 8 ayrı bölgede örgütlendiler. Bunun üzerine işveren tarafından 188 işçinin işine son verildi. 32 kişi ise İzmir'de çalışan işçilerdi. Şirket içinde 1 kişi ise işçilere tanıklık ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı. İzmir'de toplam 29 kişi dava açtı. İşten çıkarılan 7 işçinin davası işe iade olarak sonuçlandı. 1'i tanık olmak üzere 22 kişinin davası ise sürüyor' dedi.



İzmir'de çalışan 7 işçinin işe iadesi istendi, 22 kişinin davası sürüyor



Sendikaya üyelik gerekçesiyle işten çıkarılan İzmir'li 32 işçiden 29 kişinin dava açtığını vurgulayan Çolak, 'Bazı mahkemelerde dosyalar bilirkişilere gitti. Ünversitelerden 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Şirketin zarar etmesiyle ilgili işverenin verdiği beyan doğru mu yalan mı diye araştırmalarda bulunuldu. Bilirkişiler kurumun zarar etmediğini beyan ederek, sendikal faaliyetlerinin engellenmesine dönük inceleme tutanakları sundu. Mahkeme ise buna uygun kararlar verdi. İzmir'de çalışan, 32 işçinin işine son verildi. 3'ü davacı olmadı. 7 işçinin davası sonuçlandı ve işe iadesi istendi, 22 kişinin davası ise sürüyor. Sendikal tazminatlarda, işçi işe başlatılsa da başlatılmasa da işveren 12 aylık sendikal tazminatı ödemek zorunda. İşe alıp almamak ise kendisine kalıyor. İzmir'de davası görülmeyen 22 işçi kaldı. Onların davaları ise önümüzdeki aylarda görülecek. Hiç kimse sendikaya üye olduğu gerekçisiyle işten çıkarılamaz' ' dedi.



Tanıklık etti gerekçesiyle işine son verildi



İzmir'de işten çıkarılan işçilerin yargılanmalarına tanıklık ettiği gerekçesiyle, tanığın da işten çıkarıldığını kaydeden Avukat Tacettin Çolak şöyle konuştu: Tanık da aynı şirkette işçiydi. Tanık oldu diye 'yalancı tanık' gerekçesiyle şirket tarafından işine son verildi. Tanık için de ayrıca şirkete karşı dava açtık. Birkaç gün önce İzmir Adliyesi 6. İş Mahkemesi Duruşma Salonu'nda tanığın ilk duruşması görüldü. Hakim, işveren vekilinin 'Tanık dinleteceğiz' talebine karşı duruşmayı erteledi. İşveren bizim tanık olan işçimizi yalancı şahitlik yaptı diye işten çıkardı. Aslında bu işçi yalancı şahitlik yaptığı için değil, 'yalancı şahitlik yapmadığı için' işveren tarafından işten çıkarıldı. Tanık işveren lehine konuşmuş olsaydı, asıl o zaman yalancı şahitlik yapmış olurdu.



