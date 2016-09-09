09 Eylül 2016 Cuma
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    • "Seni kimseye yar etmem" diyerek öldürmüştü, müebbet aldı

    İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde altı ay önce, kendisinden ayrılan kız arkadaşı 17 yaşındaki Sueda Üçoğlu'nu pompalı tüfekle öldürmekten yargılanan 20 yaşındaki Uğur Çakmak, indirim maddesi uygulanmadan müebbet hapis cezasına mahkum oldu

    09 Eylül 2016 Cuma 09:40
    Olay, geçen 15 Mart'ta Karabağlar İlçesi 52/6 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Uğur Çakmak, bir süre önce kendisinden ayrılan Sueda Üçoğlu'na konuşmak istediğini söyledi. Sokağa gelen Uğur Çakmak, iddiaya göre Sueda Üçoğlu'nu bir başkasıyla konuşurken gördü. "Seni kimseye yar etmem" diye bağırıp pompalı tüfekle genç kıza ateş eden Uğur Çakmak, otomobille olay yerinden uzaklaştı.

    Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan genç kızı ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen, göğsünden yaralanan genç kız hayatını kaybetti. Bölgeye sevkedilen polisler tarafından, olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalanıp tutuklanan Uğur Çakmak hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu yargılanan Uğur Çakmak ile ölen geç kızın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Son savunmasında olayın bu şekilde olmasını istemediğini söyleyen sanık Uğur Çakmak, "Benden ayrılınca bunalıma düştüm. Konuşmak için yanına gittim. Başka erkekle konuşurken görünce çılgına döndüm. Yanımda bulunan pompalı tüfekle korkutmak amacıyla ateş ettim. Ama sevgilimi öldürdüm. Şimdi çok pişmanım" dedi.

    Genç kızın yakınlanları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı da sanığın işlediği suçun sabit olduğunu belirterek, indirim maddesi uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti karar için duruşmaya kısa bir ara verdi. Yahya Kemal Akbaş başkanlığındaki mahkeme heyeti, sanık Uğur Çakmak'ı, indirim maddelerini uygulamadan, müebbet hapis cezasına çarptırdı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Karabağlar, Cinayet, Sueda üçoğlu

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