Sertel: Türkiye'de 100 bin çocuk işçi var

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na Türkiye’de 18 yaş altı çalışan çocukların sayısını sordu

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ülkede 2016 yılı Ekim ayı itibarıyla 18 yaş altında çalışan çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü olunanlar hariç 94 bin 124 kişi bulunduğunu açıkladı. Gelen cevapta, bakanlığının iş müfettişleri tarafından 21 Aralık 2016 itibarıyla 9 bin 502 programlı, 12 bin 911 program dışı olmak üzere toplam 22 bin 413 teftiş yapıldığını, programlı teftişlerde çocuk işçiliğinin öncelikli risk olarak belirlendiği, yönetmelik hükümlerini ihlal eden bazı işyerlerine idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Çocuk işçi çalıştırılmasının dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:



“Dünyada her 5 çocuktan biri çalışmak zorunda bırakılırken, bu çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden de mahrum kalmakta, fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel gelişime zarar veren koşullarda çalıştırılmakta. Tarımdan sanayiye, tekstilden inşaata tüm üretim süreçlerinde çalışan ya da çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, yasalardaki boşluklar ya da yasaların titizlikle uygulanmaması sonucu mağdur oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014 yılına ait İstatistiklerle Çocuk Bülteni'ne göre Türkiye'de nüfusun yüzde 29.4'ü yani 22 milyon 838 bin 482 kişi çocuk. Çocuk işçiliğiyle ilgili olarak yapılan son resmi çalışmaysa 2012 yılına dayanıyor. TÜİK'in 2012 Çocuk İşgücü Anketi'ne göre yüzde 44.7'si tarım, yüzde 24.2'si sanayi ve yüzde 31'i hizmet sektöründe olmak üzere toplam 893 bin çocuk çalışıyor. Bakanlığın açıkladığı verilere göre ülkemizde Ekim 2016 itibarıyla, 18 yaş altında çalışan çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü olunanlar hariç 94 bin 124 kişi bulunmakta. Çocuklarımız çalışmaya değil öncelikli olarak okumaya yönlendirilmeli."

Kaynak: