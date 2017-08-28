Servis minibüsünde unutulan çocuğun ölmesi

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, İzmir'de okul servis minibüsünde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili hukuki sürece destek vereceklerini bildirdi

MHP İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, üzücü olayın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan tarafından konunun TBMM gündemine taşındığı hatırlatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karataş, kederli ailenin acılarını paylaştıklarını kaydederek, bu üzücü olaya sıradan ve kader olarak bakmanın mümkün olmadığını bildirdi.



Küçük çocuğun ölümünden sorumlu olan herkesin azami cezaya çarptırılması için MHP İzmir Teşkilatı olarak ellerinden gayreti ortaya koyacakları aktaran Karataş, bu süreçte Sakin ailesinin yanında olacaklarını belirtti.



Karataş, "3 yaşındaki Alperen'in ölümüyle ilgili hukuki sürece destek vereceğiz. Bütün İzmirli hemşehrilerimizin de gereken desteği vereceğinden eminiz. Süreci sabote etmek ve üstünü örtmek için çalışanları da buradan uyarıyorum, sakın ola böyle bir girişimde bulunmayın bedeli ağır olur." ifadelerini kullandı.





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