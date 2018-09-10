Servis ücretlerine zamma velilerden tepki: Fırsatçılık

2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul servisi ücretlerine İstabul’da % 12, Ankara’da % 13, İzmir’de ise yüzde 29 oranında zam yapıldı. Zam tepkilere neden oldu

Gamze Geçer- İzmir Öğrenci Veli Dernekleri Başkanı Gülsen Candemir, servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını ve okulların açılmasıyla beraber bu rakamın artabileceğini belirterek, “Her yıl okullar yeni açılacağı zaman bir zam furyası oluyor. Eğitim bir sektör haline geldi çünkü eğitim harcamalarında bir zorunluluk söz konusu. Bu durum da fırsatçılığı doğuruyor. Veliler artık zamları normal görüyor. İkinci bir durum ise enflasyonun açıklanan rakamların çok üzerinde olduğu. Benzin fiyatları çok yüksek, kağıda ulaşmak mümkün değil. Yani biz her yıl aynı şeyleri yaşıyoruz” dedi.

Şikayet yolu açık

Eğitim harcamaları zorunluluğu nedeniyle fırsatçılığa açık bir alan diyen Başkan Candemir, “İşin gerçeği hem fırsatçılık hem de zamlar birleşiyor. Eğitimin tüm yükü velilere yüklenmiş durumda. Milli Eğitim bütçesinde bir kesintiye gidildi ve devlet okulları yükünün tümü öğretmen ödemeleri dışında velilere yüklendi. Ekonomik krizin artması, MEB bütçesindeki kesinti velileri zor bir durumu sokacak. Aynı oranda maaşlarda bir arttırma yok. Maaşsız ya da tek maaşlı çocuğunu okutmaya çalışan aileler var. Onun için sadece servis ücretleri değil tüm eğitim masrafları çok arttı. Bizim amacımız kamusal, erişilebilir, laik ve bilimsel eğitim. Eğitimin maddi yükünün veliye bırakılmasını doğru bulmuyoruz. 500 lirayı aşan servis ücretleri söz konusu.” diyerek sözlerini sonlandırdı