Servisçilerden ertelenen yönetmeliğe tepki!

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, 17 Ağustos 2017'de İzmir’in Çiğli ilçesinde, özel anaokuluna giderken serviste unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümünün 1'inci yıl dönümünde açıklama yaptı. Bostancı, Alperen'in ölümünün ardından çıkarılan yönetmeliğin uygulanmasının 1 yıl ertelendiğini belirterek, bazı maddelerin uygulamada yaratacağı sıkıntılara dikkat çekti

Çiğli'de, geçen yıl, Alperen Sakin'in özel anaokuluna giderken serviste unutulması sonucu havasızlıktan ölmesinin ardından çeşitli bakanlıklar, servis araçlarına yönelik hem teknik hem de yapısal yeni şartlar getirdi. Her öğrenci ve çocuk için 3 nokta emniyet kemeri ile gerekli koruyucu tertibat ve her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç- dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluklarıyla ilgili süre, 3 Eylül 2019'a kadar uzatıldı. Alperen Sakin'in ölümünün 1'inci yılında, servisçiler adına açıklama yapan İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, bu şartlarda değişiklik yapılmasını istedi.



Alperen'in ölümünün doğrudan servisçileri ilgilendirmediğini, kullanılan aracın korsan çalıştırıldığını kaydeden Bostancı, "Bu olayı, yükümlülüklerini yerine getiren ve yönetmeliğe uygun çalışan servisçi esnafına mal edilemez. Mahkeme kararlarına da bakıldığında bu taşımacılığın servisçi esnafı tarafından yapılmadığı, korsan taşımacılık olduğu sabittir" dedi.



'TÜRKİYE'DE 8 AY OKUL SERVİS ARACI ÜRETİLEMEDİ'



Kendilerine yönelik yapılan değişikliklerle ilgili çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Bostancı, "Bu menfur olaydan sonra kamuoyundan gelen tepkiler neticesinde çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, 5- 6 Temmuz'da Afyon'da, 12- 13 Eylül'de Ankara'da servis taşımacılığındaki tüm paydaşların temsilcilerinin katıldığı çalıştaylar düzenlendi. Bu sırada alelacele dört bakanlığın hazırlamış olduğu 'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği' 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Realiteye baktığımızda uygulanabilirliği bizce mümkün olmayan, bizce mümkün olmadığı gibi dünyanın hiçbir ülkesinde emsali olmayan yaptırımlar yer aldığını gördük. Bu sebeple Ocak 2018 tarihinden Ağustos 2018 tarihine kadar yani 8 ay boyunca Türkiye'de okul servis aracı üretilemedi" diye konuştu.



'ÜÇ NOKTALI KEMER' VE 'KOLTUĞA DUYARLI SENSÖR' ELEŞTİRİSİ



Yönetmeliğin bazı maddelerinin uygulamada sıkıntı oluşturacağını savunan Bostancı, şunları söyledi:



"Her öğrenci ve çocuk için üç noktalı emniyet kemeri uygulaması. Gerek Türkiye gerekse dünyada toplu taşıma araçlarında önü açık koltuklar haricinde hiçbir koltukta üç noktalı emniyet kemeri bulunmamakta. Üç noktalı emniyet kemerini aynı zamanda okul öncesi çocuklara da uygulandığında yaşanması muhtemel olan sıkıntılar da göz ardı edilmemeli. Koltukta oturmaya duyarlı sensör. Bu da yine dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmamış ve uygulanmayan, uygulamada pek çok sorunu da beraberinde getirecek bir sistem. İç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilecek kayıt cihazı kullanılması. Genel anlamda güvenlik nedeniyle dış kamera olabilir fakat araç içi görüntüyü farklı bir merkeze veya kendi içinde kayıt ederek saklayabilen bu sistem kişilerin özel yaşamın gizliliği ilkesine aykırı. Bu görüntü sistemi yerine çocuklarımızın güvenliği ve takibi için onların ne zaman ve nerede araca bindiği, indiği, aracın nerede olduğu bilgilerini veli ile paylaşan bir sistem olması yeterli ve uygulanabilir. Herhangi bir olay olduktan sonra onu kameradan izlemek kayıpları azaltmayacak, amacımız önleyici tedbirler alarak risklerin önüne geçmek olmalı."



Hasan Basri Bostancı, servis aracında rehber olacaklar için getirilen 22 yaşında ve en az lise mezunu olma şartındaki eğitim durumunun da serbest bırakılmasını istedi.